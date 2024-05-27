Затримання в Румунії українців, які напали на прикордонника на Закарпатті – нові подробиці (фото)

В Румунії затримали двох громадян України, які напали на прикордонника у Закарпатській області.

У Румунії прикордонники затримали двох громадян України за підозрою у нападі на українського прикордонника у Рахівському районі на Закарпатті. Напад стався на ділянці "Ділове" – чоловіки напали на правоохоронця, відібрали у нього пістолет, здійснили в його бік п’ять пострілів та втекли в напрямку Румунії. Там їх вже згодом затримали румунські прикордонники.

Як розповів журналіст Віталій Глагола, нападниками виявилися 35-річний Андрій Боярко та 30-річний Роман Нежижим із міста Запоріжжя.

Українці, які напали на прикордонника на Закарпатті і втекли до Румунії / Фото: Віталій Глагола

Українці, які напали на прикордонника на Закарпатті і втекли до Румунії / Фото: Віталій Глагола

Наразі вони затримані румунськими прикордонною службою. Правоохоронні органи України готують матеріали для їх екстрадиції з Румунії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робитимуть з ухилянтами, затриманими на кордоні.

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