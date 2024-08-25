Затримання засновника Telegram Павла Дурова: офіційний коментар компанії

В заяві говориться, що Telegram дотримується законів ЄС.

Пізно увечері в неділю, 25 серпня, в компанії Telegram вперше офіційно прокоментували затримання у Франції Павла Дурова, який є засновником та генеральним директором сервісу миттєвого обміну повідомленнями.

Відповідне повідомлення з'явилося в Telegram-каналі компанії.

В заяві говориться, що Telegram дотримується законів ЄС, включно із Законом про цифрові послуги — його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється.

“Майже мільярд користувачів у всьому світі використовують Telegram як засіб спілкування та джерело важливої інформації”, - йдеться у повідомленні.

Також відзначається, що твердження про те, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою, є абсурдними.

У компанії наголосили, що генеральний директор Telegram Павло Дуров не має чого приховувати і часто подорожує Європою.

“Чекаємо на швидке вирішення цієї ситуації. Telegram з вами всіма”, - запевняють у компанії.

Нагадаємо, напередодні французькі ЗМІ повідомили про затримання засновника месенджера Telegram, який родом із Росії, мільярдера Павла Дурова. Його заарештували в аеропорту Парижа, коли він приземлився на власному літаку.

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