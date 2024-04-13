"Затримка допомоги вбиває Україну": Стівен Кінг розкритикував Палату представників США

Американський письменник Стівен Кінг, який активно засуджує російське вторгнення до України, розкритикував затримку і постійне відтермінування республіканцями голосування щодо військової допомоги Україні.

Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, затримка допомоги вбиває Україну.

"Радикальні республіканці в Палаті представників по суті вбивають Україну. Як сказав один консервативний республіканський коментатор, Путін, мабуть, сам себе щипає"- написав Кінг.

Раніше легендарний письменник Стівен Кінг не зміг мовчати після жорстокого ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані.

Читайте також: