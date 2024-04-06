Затримка допомоги від США: американський дипломат назвав головну причину

У Республіканській партії набирає сили фракція, яка вважає, що США не повинні залучатись до іноземних війн.

Головною причиною затримки із ухваленням Конгресом США допомоги для України є політика ізоляціонізму, якої дотримується впливова частина республіканців.

Про це заявив експосол США в ЄС Гордон Сондленд, який навесні 2024-го року зареєструвався як лобіст України у Вашингтоні, в інтерв'ю Forbes.

"Є дуже сильна фракція, яка вважає, що США не повинні залучатись до іноземних війн. Тож, це не просто затримка, а фундаментальна зміна у США", - пояснив він.

Гордон Сондленд заявив, що підтримує Республіканську партію, але не згоден з такою позицією в тих випадках, коли війни ведуться за справедливість, а саме за суверенітет та кордони, як у випадку з Україною.

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"Мене дуже розчаровує, що деякі члени моєї партії не пам’ятають історії 30-х років минулого сторіччя. Коли умиротворення Гітлера та ізоляціонізм призвели до мільйонів смертей", - зауважив він.

Причиною поширення ідеї ізоляціонізму у республіканців, на його думку, став надто відкритий кордон з Мексикою під час президентства Джо Байдена.

“Багато республіканців розчаровані цією політикою і не можуть провести через Конгрес законопроєкт, який би змінив її. Тому використовують інші приводи, такі як Україна, Ізраїль та кажуть: поки не розвʼяжемо проблему кордону, нічого не робитимемо", - наголосив Сондленд.

Гордон Сондленд до того, як зареєструвався лобістом України, був учасником "паралельного" каналу комунікації США з Україною за часів президентства Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що голосування Палати представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться до середини квітня.

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