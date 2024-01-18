Затримка з рішенням Конгресу США про додаткове фінансування загрожує глобальним голодом — Newsweek

Війни та вплив зміни клімату призвели до того, що численні країни зіткнулися з гострою нестачею продовольства.

Конгресу США необхідно терміново схвалити запит на додаткове фінансування від президента Джо Байдена, оскільки він містить необхідну продовольчу допомогу для боротьби з голодом у всьому світі.

Таку думку висловив американський журналіст Вільям Ламберс, який співпрацював із Всесвітньою продовольчою програмою ООН, у виданні Newsweek.

“Війна та голод — це трагічна реальність сучасного світу, з якою ми повинні боротися — ми не можемо ухилятися від своїх обов’язків на жодному з фронтів”, - стверджує він.

За його словами, США не можуть дозволити Росії виграти війну, покинувши Україну, оскільки це буде небезпечним сигналом, який сприятиме агресорам.

“Ми повинні продемонструвати силу, щоб забезпечити мир”, - стверджує Вільям Ламберс.

Автор видання також наголосив, що війни та вплив зміни клімату призвели до того, що численні країни зіткнулися з гострою нестачею продовольства.

“Нам вкрай необхідно збільшити фінансування глобальної продовольчої допомоги, щоб допомогти Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП) та іншим благодійним організаціям, які надають допомогу. ВПП була змушена піти на трагічні скорочення пайків через низьке фінансування. Вторгнення Росії в Україну також обмежило доступ до цінного джерела зерна для місій ВПП з надання допомоги”, - пише він.

Ламберс вважає, що 2024 року голод є трагічною можливістю для багатьох країн Африки, Азії та Центральної Америки.

“Благодійні організації просто не мають достатньо ресурсів, щоб впоратися з усіма цими надзвичайними ситуаціями. Ось чому запит на фінансування гуманітарної допомоги є таким важливим”, - стверджує він.

Нагадаємо, президенту Росії Володимиру Путіну може загрожувати нове звинувачення у воєнному злочині, оскільки є докази того, що РФ планувала спричинити умисний голод в Україні й готувалася до цього заздалегідь.

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