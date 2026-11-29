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У жовтні в Німеччині затримали двох підозрюваних у підпалі станції Starlink у Польщі на замовлення РФ. Ними виявилися особи з оточення турецького угруповання «Далтони».

Про це пише BILD.

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За цими даними, після підпалу станції Starlink у Польщі 23 вересня 2026 року Федеральне відомство з охорони конституції встановило місцеперебування двох підозрюваних громадян Туреччини в Німеччині. Подальші дії спецслужби та поліція координували через запущений у червні 2026 року «Спільний центр протидії гібридним загрозам», після чого в жовтні спецпризначенці затримали цих чоловіків.

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У своєму конфіденційному звіті відомства ідентифікують це як доведені диверсії, вчинені на замовлення російських спецслужб. За наявною інформацією, виконавцями за грошову винагороду стали особи з оточення турецького угруповання «Далтони». Керував зловмисниками куратор із Росії. «Далтони» належать до організованої злочинності та відомі по всій Європі, зокрема й у Берліні, наркоторгівлею, рекетом і замовними вбивствами.

«Шпигунство, диверсії, кібератаки. Тіньовий фронт проходить просто через Європу, через Німеччину. Мета нападників — пошкодити інфраструктуру, розколоти суспільство та зруйнувати довіру до держави. На тіньовому фронті нас хочуть здолати не військовим шляхом, а політично й суспільно», — заявив федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт.

Міністр зазначив, що країна не перебуває у стані війни, але щодня стає мішенню гібридної агресії: «Німеччину атакують. Вдень і вночі. Приховано. Із тіні».

За даними МВС, лише у сфері шпигунства цього року вже зареєстровано 285 злочинів. Крім того, зафіксовано 216 випадків диверсій на транспортній інфраструктурі (залізниці) та об’єктах енергопостачання.

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Наступного року Федеральна поліція Німеччини збільшить підрозділи протидії дронам до 1 000 співробітників. У бюджеті на 2027 рік на найсучаснішу техніку для боротьби з безпілотниками закладено 150 мільйонів євро.

Згідно з новим законом про кібербезпеку, Федеральне відомство кримінальної поліції та Федеральна поліція отримають право блокувати й знищувати системи нападників, перенаправляти трафік і видаляти викрадені дані.

«Той, хто на нас нападає, має знати: ми захищаємося і завдаємо удару у відповідь», — наголосив Александер Добріндт.

Що відомо про підпал

У Польщі 23 вересня підпалили станцію Starlink, яка забезпечувала доступ до Інтернету в Україні. Інцидент стався на території наземної базової станції супутникового зв’язку Starlink у Волі-Кробівській Мазовецькому воєводстві. За даними пожежників, було здійснено підпал розподільчої станції, а також пошкоджено електрогенераторну установку.

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Згодом стало відомо, що у Німеччині за запитом польських спецслужб затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції Starlink у Польщі. Уряд у Варшаві переконаний, що за диверсією стоять російські спецслужби.

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