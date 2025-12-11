Затримання на співбесіді: українка у США опинилася під арештом всупереч закону

Прапор США / © Associated Press

Минулого тижня у Сан-Дієго українку Вікторію Булавіну заарештували під час фінальної співбесіди на отримання грінкарти.

Про це розповів її чоловік громадянин США Віктор Король, передає BBC.

Чоловік Вікторії має американське громадянство, а сама вона, за словами адвокатки, не мала жодних порушень / © BBC Ukrainian

Булавіна приїхала до США 2022 року в межах гуманітарної програми для українців, переміщених через війну. Вона возз’єдналася з донькою, яка перебувала в США через спортивні змагання, а згодом познайомилася з майбутнім чоловіком у Сан-Дієго.

Подружжя прийшло на співбесіду за грінкартою на підставі шлюбу. Однак наприкінці зустрічі агенти Служби імміграційного та митного контролю (ICE) затримали Булавіну у присутності чоловіка.

За словами адвокатки Вікторії Керолайн Метьюз, Булавіна мала дійсний Тимчасовий статус захисту (TPS) до квітня 2025 року та подала заявку на подовження вчасно. Федеральні правила передбачають, що під час розгляду заявки на подовження статус зберігається.

“Вона виконувала всі вимоги, дотримувалася законів і мала ідеальний статус. Немає жодного виправдання для її затримання”, — заявила Метьюз.

Після арешту Булавіну перевели до центру утримання Отай-Меса. Чоловік розповів, що на момент першого візиту вони не мали контакту і він не знав, де перебуває дружина. Пізніше він зміг її відвідати, вона повідомила про жорстке поводження і відсутність можливості зв’язатися з родиною.

Адвокатка та родина продовжують боротися за права Вікторії і наполягають на завершенні процедури отримання грінкарти та відновленні справедливості.

Раніше ми розповідали, що через затримки з боку адміністрації Трампа щодо подовження гуманітарної програми майже 200 тисяч українців у США опинилися під загрозою депортації.