Затримання українців в Індії: посольство України звернулося з вимогою

Індія / © pixabay.com

Реклама

Шестеро затриманих в Індії українців дотепер не отримали консульської допомоги. Посольство України в Індії звернулося вимогою допустити консулів до українських громадян.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС, передає «Главком».

«Сьогодні, 18 березня, посольство України в Індії ще раз звернулося з офіційною нотою до МЗС Індії з вимогою надати негайний і безперешкодний доступ консулів до громадян», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Як раніше повідомляв Укрінформ, в українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що українські громадяни в Індії мають право за сприяння українських консулів отримати юридичну допомогу та адвокатський захист під час судового розгляду.

Однак, 16 березня, коли відбулося судове засідання у справі затриманих українців, співробітникам посольства України в Республіці Індія, не надали можливості безпосередньо поспілкуватися з ними. За результатами засідання суд ухвалив рішення продовжити тримання під вартою до 27 березня.

«Всупереч усталеній міжнародній практиці, посольство України в Республіці Індія не отримало офіційного повідомлення від компетентних органів Індії про затримання громадян України. Українська сторона наполягає на невідкладному забезпеченні безперешкодного консульського доступу до затриманих», — повідомили тоді в МЗС.

Нагадаємо, що сімох іноземців, серед яких шестеро громадян України, затримали в Індії ще 13 березня. Українців звинувачують в тому, що вони нібито перетнули кордон із М’янмою, де могли контактувати з етнічними збройними формуваннями.

Реклама

Слідчі також стверджують, що затримані могли навчати бойовиків, пов’язаних із повстанськими групами в Індії.