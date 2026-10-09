Затримання журналіста Ткача у Відні: підозри у шпигунстві розсипалися, але поводилися, як з терористами

Австрійська поліція / © Associated Press

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Підозри у шпигунській діяльності українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, яких затримала австрійська поліція у Відні, не підтвердилися. Під час затримання озброєні люди в масках поводилися з українцями так, ніби затримували терористів: розбили вікна автомобіля, направляли на них зброю та силоміць поклали обличчям донизу на дорогу.

Про це повідомляє австрійське видання Die Presse, а також сам Ткач, який розповів про обставини інциденту.

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Підозри у шпигунстві не підтвердилися

За даними Die Presse, цього тижня у Відні за підозрою у шпигунстві затримали чотирьох громадян України. Двоє чоловіків, яких затримали на початку тижня, залишалися під вартою. За інформацією джерел агентства DPA, вони є співробітниками української військової розвідки. Розслідування щодо них веде Дирекція державної безпеки та розвідки Австрії за підозрою у здійсненні таємної розвідувальної діяльності на шкоду країні.

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Окремі підозри, які виникли щодо ще двох українців, затриманих у четвер, не підтвердилися. Як повідомила речниця прокуратури Відня Ніна Буссек, ішлося про журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка. Ткача звільнили, а процедуру звільнення Бондаренка з-під варти розпочали того ж дня.

Ткач очолює відділ журналістських розслідувань «Української правди» та є одним із найвідоміших українських журналістів-розслідувачів. У Відні він працював над матеріалом про місцеперебування колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка, який, за даними видання, міг оселитися в австрійській столиці разом із дружиною після звинувачень у корупції.

Ткач: «Затримували як терористів»

Ткач розповів, що вони з Бондаренком їхали автомобілем з однієї точки зйомки на іншу. Приблизно за 3–5 кілометрів від центру Відня машина зупинилася на світлофорі. Тоді до автомобіля підбігли семеро озброєних людей у масках, розбили вікна та направили зброю на українців.

Журналіст одразу підняв руку й англійською повідомив, що він представник медіа. Однак, за його словами, затримання відбувалося без пояснень і будь-якої попередньої комунікації.

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«За моїми відчуттями, нас затримували як терористів, тобто з нами взагалі не розмовляли, просто був цей шоковий крик, всі вони кричали, направляли на нас зброю, і, власне, ніякої комунікації», — розповів Ткач.

Його та оператора витягли з автомобіля, поклали обличчям донизу посеред дороги, обшукали та зафіксували їм руки за спиною. Ткач стверджує, що продовжував повторювати, що він журналіст, однак один із людей у масках притиснув йому коліном шию та наказав мовчати.

Після цього Ткача відтягнули до арки й поставили обличчям до стіни. Люди, які його затримували, не представлялися й не пояснювали своїх дій. Журналіст не бачив посвідчень і спочатку не помітив жодних ознак того, що це правоохоронці. Через це перші 30–40 хвилин він вважав, що їх із Бондаренком викрадають.

Лише згодом, коли Ткача вивели з арки й він побачив поліцейські автомобілі, журналіст зрозумів, що його затримала поліція. Потім його посадили в окремий відсік мікроавтобуса, який близько 20 хвилин їхав із увімкненими сиренами.

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За словами Ткача, після затримання він більше не бачив Бондаренка. Водночас журналіст помітив, як уламки скла з розбитого вікна автомобіля полетіли оператору в обличчя.

Одиночна камера та допит без пояснень

Ткач також описав те, що відбувалося після його доставлення до поліцейської установи. За його словами, там у нього забрали особисті речі, наказали зняти взуття та помістили в одиночну камеру. Близько двох годин журналіст чекав без пояснень причин затримання, хоча неодноразово намагався отримати відповіді від правоохоронців. У цей час його оглянув лікар і запитав про самопочуття.

Згодом Ткача перевели до іншої кімнати, де наказали повністю роздягнутися та забрали одяг. Після цього речі повернули, а самого журналіста зважили й виміряли його зріст.

За словами Ткача, йому також запропонували підписати документ німецькою мовою. Він відмовився, оскільки не розумів його змісту. У відповідь, стверджує журналіст, поліцейський розгнівався та почав кричати.

Змістовна розмова, за словами Ткача, відбулася лише пізніше — коли його привели до двох людей, яких він сприйняв як слідчих.

Реакція «Репортерів без кордонів»

Обставини затримання та можливе травмування Бондаренка викликали занепокоєння міжнародної організації «Репортери без кордонів» (RSF). Там заявили, що дії австрійських правоохоронців порушують серйозні питання щодо захисту свободи преси та пропорційності застосованої сили.

«Затримання журналіста-розслідувача та травмування його оператора під час поліцейської операції — це серйозний інцидент, який вимагає повного та вичерпного розслідування», — заявив генеральний секретар RSF Мартін Вассермайр.

В організації також наголосили на особливій необхідності захищати журналістів, які розслідують можливі зловживання владою та корупцію. RSF закликала австрійську владу забезпечити прозоре розслідування інциденту та гарантувати захист журналістської діяльності.

Нагадаємо, раніше в українському МЗС повідомили, що керівника відділу журналістських розслідувань «УП» Михайла Ткача відпустили після затримання в Австрії. Українська сторона працювала з австрійськими колегами, аби врегулювати ситуацію.

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