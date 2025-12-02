Затримано ексочільницю дипломатії ЄС Могеріні: в чому її підозрюють

Федеріка Могеріні / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У дипломатичній службі Євросоюзу у Брюсселі та в кількох будівлях Коледжу Європи у Брюгге 2 грудня відбулися обшуки в межах розслідування можливого шахрайства з коштами ЄС. Усього затримано трьох осіб. Однією з них є ректорка Коледжу Європи Федеріка Могеріні — колишня висока представниця ЄС із закордонних справ.

Про це повідомили видання 24 Ore та Le Soir із посиланням на Європейську прокуратуру.

За даними Le Soir із посиланням на поінформовані джерела, колишню віцепрезидентку Єврокомісії нині утримують під вартою. Серед тих, кого також доправили для допиту, — один із менеджерів Коледжу Європи та колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД), італійський дипломат Стефано Санніно.

Реклама

Розслідування стосується підозр у фаворитизмі та можливій недобросовісній конкуренції під час надання з боку ЄСЗД престижному Коледжу Європи дев’ятимісячної програми підготовки майбутніх європейських дипломатів. Ймовірні порушення датуються 2021–2022 роками, і, за даними Європейської прокуратури, серед можливих звинувачень — «шахрайство під час укладання державних контрактів, корупція, конфлікт інтересів та порушення службової таємниці».

Слідчі намагаються встановити, «чи були Коледж Європи або його представники завчасно поінформовані про критерії відбору» у межах тендеру, оголошеного дипломатичною службою ЄС для проведення програми навчання.

Європейська прокуратура (EPPO), створена 2021 роre, є незалежним інституційним органом ЄС, відповідальним за протидію шахрайству з коштами Євросоюзу та іншим злочинам, які шкодять його фінансовим інтересам, зокрема корупції, відмиванню коштів і транскордонним схемам ухилення від ПДВ. EPPO має повноваження не лише проводити розслідування, а й висувати офіційні обвинувачення та передавати справи до суду.

Розслідування здійснюється під контролем слідчого судді Західної Фландрії — регіону, де розташоване місто Брюгге. Обшуки проводили співробітники федеральної поліції Бельгії.

Реклама

Перед початком операції Європейська прокуратура звернулася з вимогою зняти імунітет із кількох підозрюваних, і цей дозвіл було надано, зазначили в EPPO, не розкриваючи їхніх імен чи посад.

Представник ЄС підтвердив, що дипломатична служба в Брюсселі була серед об’єктів слідчих дій, які стосуються «діяльності, що мала місце під час попередніх мандатів», тобто ще до того, як Кая Каллас обійняла посаду верховної представниці ЄС із закордонних справ наприкінці 2024 року.

До слова, раніше британський політик Нейтан Гілл, експредставник Уельсу в Європарламенті, визнав провину в отриманні хабарів за просування проросійських наративів протягом 2018-2019 років.