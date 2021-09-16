Затягнув до машини і зламав носа: у Польщі пожежник побив двох хлопчиків з України

Затягнув до машини і зламав носа: у Польщі пожежник побив двох хлопчиків з України

За скоєне чоловіка відсторонили від посади, зараз у справі триває слідство.

У польському місті Бидгощ пожежник зачинив у своєму авто двох хлопчиків з Україні 8 і 10 років та побив їх. Чоловік накинувся на дітей через те, що вони позичили у його сина самокат і вчасно його не повернули.

Як пише польське видання Onet, одному з хлопчиків він навіть зламав ніс.

Спершу чоловік підкараулив дітлахів, коли вони їхали вулицею на самокаті. Як тільки діти наблизились, чоловік схопив їх, затягнув до машини і відвіз на іншу вулицю. Там вже кривдник почав бити дітей і зламав старшому, 10-річному хлопчикові, ніс.

У місцевій поліції кажуть, що діти, ймовірно, не захотіли повернути самокат вчасно, тому чоловік накинувся на них.

Мама одного з потерпілих дітей наступного дня звернулася до поліції. Зараз зловмисник перебуває під наглядом.

Нападник на дітей працює пожежником, після інциденту його відсторонили від посади на три місяці. Якою надалі буде його кар'єра - залежатиме від результатів розслідування. Правоохоронці відкрили кримінальну справу і за скоєне чоловіку загрожує до 5 років в'язниці.

Також у поліції наголосили, що напад не пов'язаний з національністю дітей.

Нагадаємо, заробітчани у Польщі вийшли на протест через загибель українця, якого замордували копи.

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