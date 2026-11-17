Пентагон / © Associated Press

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Заступник міністра оборони США з політичних питань Елбрідж Колбі розкритикував українські далекобійні удари по російській території. На його думку, атаки на об’єкти цивільної інфраструктури не наближають завершення війни, а можуть посилювати готовність російського суспільства та Кремля до ескалації.

Про це Колбі заявив 17 листопада під час відкриття 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у штаб-квартирі НАТО, повідомляє «Європейська правда».

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Американський посадовець зазначив, що публічна увага часто зосереджується на видовищності ударів, які, за його словами, мають завдавати болю російському населенню. Однак, як стверджує Колбі, такі атаки не продемонстрували ефективності у припиненні війни та не стримують просування російських військ на фронті.

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Окремо заступник глави Пентагону згадав удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по об’єктах маркетплейсу Wildberries. На його думку, такі атаки могли не послабити, а навпаки посилити рішучість росіян і готовність Кремля до подальшої ескалації.

Колбі також припустив, що Росія може мати перевагу в обміні далекобійними ударами.

Водночас він наголосив, що його оцінка не означає, ніби Україну потрібно обмежувати у веденні бойових дій.

«Це не означає, що Україну слід змушувати воювати зі зв’язаними за спиною руками», — заявив посадовець.

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За словами Колбі, головним напрямом американської підтримки має бути посилення спроможностей України утримувати лінію фронту та, за можливості, просуватися вперед. До таких пріоритетів він відніс удари по цілях безпосередньо на фронті та підтримку бойових дій на цій ділянці. Він все ж визнав, що атаки на об’єкти, які забезпечують російську воєнну машину, можуть допомагати сповільнювати просування військ РФ.

Тим часом міністра оборони США Піта Гегсета присоромив звичайний вартовий.

А раніше Гегсет оголосив про чистки в американській армії. Він заявив про 20-відсоткове скорочення по всіх напрямках у рамках змін в американському військовому відомстві.

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