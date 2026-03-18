Завдано удару по найбільшому в світі родовищу газу в Ірані

Корпус вартових ісламської революції Ірану у відповідь на удар по газовому родовищу опублікував список енергетичних об’єктів Перської затоки, які назвав «законними цілями».

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Удари по Ірану / Ілюстративне зображення / © Associated Press

У середу, 18 березня, Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по найбільшому газовому родовищу «Південний Парс» та пов’язаній з ним інфраструктурі. Це перша атака на видобувні об’єкти Ірану від початку війни.

Про це повідомило видання Bloomberg.

«Південний Парс» — це частина найбільшого у світі газового родовища, яке Іран ділить з Катаром. Північна частина перебуває під контролем Катару, південна — Ірану.

«Південний Парс» є ключовим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини та відіграє критичну роль у регіональній енергетиці. 2025 року видобуток газу на родовищі досяг рекордних 730 млн куб. м за добу.

Ізраїльський чиновник повідомив, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по іранській газовій інфраструктурі на півдні країни. Це перший епізод у поточному конфлікті, коли метою атак виявилися об’єкти видобутку нафти й газу.

Як повідомило іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim, Корпус вартових ісламської революції Ірану у відповідь опублікував список енергетичних об’єктів Перської затоки в Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах і Катарі, які «стали прямими та законними цілями» після нападу на «Південний Парс».

Серед них названо НПЗ «Самреф», газове родовище Аль-Хосн, нафтохімічні комплекси Аль-Джубайль і Масаїд, а також об’єкти в Рас-Лаффані. «Усі громадяни, жителі та співробітники мають негайно залишити ці райони та відійти на безпечну відстань», — йдеться у попередженні.

У МЗС Катару удари по енергетичній інфраструктурі назвали небезпечним прецедентом. Радник прем’єр-міністра та представник МЗС країни заявив, що атаки на об’єкти, пов’язані з родовищем «Парс», створюють загрозу глобальній енергетичній безпеці, населенню регіону та довкіллю.

«Ми знову наголошуємо на необхідності уникати ударів по життєво важливих об’єктах і закликаємо всі сторони до стриманості, дотримання міжнародного права та деескалації», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше Іран і Росія заявили про «приліт» на території атомної електростанції в іранському місті Бушер поблизу активного енергоблока. Наразі витоку радіації не зафіксовано, проте інцидент посилив побоювання щодо ядерної безпеки в регіоні.

