Су-34, які громили українські міста, повертаються у Сирію на базу Хмеймім.

Російське військове командування планує передислокувати щонайменше чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34 на авіабазу Хмеймім.

Про це повідомлять ЗМІ, з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, раніше ці екіпажі брали участь у бойових діях проти України.

Нагадаємо, влада Сирії вирішила закрити аеропорт Алеппо та всі дороги, що ведуть до міста, після того, як повстанці оголосили про захоплення центру Алеппо. Це сталося після раптової операції опозиційних бойовиків .

Також, раніше турецькі військові знищили 32 терористичні цілі на півночі Іраку та Сирії. Операція була проведена в рамках самооборони згідно зі статтею 51 Статуту ООН, з використанням вітчизняних боєприпасів.

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