Завдяки героїчному опору українців: Мелоні заявила про "проблиск надії на мир"

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні / © Associated Press

Італійська пропозиція щодо надання Україні гарантій безпеки, аналогічних статті 5 Північноатлантичного договору, наразі є ключовою на столі переговорів між партнерами.

Про це прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила під час зустрічі в Ріміні, пише видання La Repubblica.

«Італійська пропозиція, яка базується на механізмі, натхненному 5 статтею НАТО, наразі є головною на столі переговорів. Це потенційний внесок у мир, який здійснила наша країна, і я думаю, що ми повинні пишатися цим», — зазначила Мелоні.

Вона також заявила, що за три з половиною роки війни, яку Росія розв’язала проти України, «з’явився проблиск надії на переговори».

«Нарешті, після трьох з половиною років, протягом яких Росія не подавала жодних ознак діалогу, протягом яких вона просто вимагала капітуляції Києва, з’явився проблиск надії на переговорний шлях. Ці проблиски надії стали можливими завдяки, звичайно, ініціативі президента Сполучених Штатів, але ще більше завдяки героїчному опору українського народу та єдиній підтримці Європи», — сказала вона.

Нагадаємо, що питання гарантій безпеки за зразком статті 5 НАТО обговорювалося під час перемовин президента України Зеленського з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом.

Водночас у Білому домі досі вірять, що особиста зустріч Зеленського та Путіна зможе змінити позицію Москви. Також у Вашингтоні вважали, що зустріч Путіна з оплесками і червоною доріжкою на Алясці, яке обернулося цілковитою ганьбою для США, дасть Трампу можливість хвалитися завершенням вже не 6, а 7 війн.