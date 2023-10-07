Завдяки таємному голосуванню: РФ може знову стати членом Ради ООН з прав людини - Reuters

РФ активно агітує голоси африканських, азійських та інших незахідних країн у Генасамблеї ООН.

Країна-агресорка РФ намагатиметься відновити своє членство у Раді Організації Об'єднаних Націй з прав людини шляхом таємного голосування наступного тижня.

Про це пише Reuters.

Як передає видання, деякі дипломати в розмові з виданням заявили, що Росія має шанси повернутися до складу Ради ООН через "втому від війни в Україні".

"Я думаю, що існує втома від України. А по-друге, багато людей не хочуть, щоб в органах ООН домінували голоси Заходу, не кажучи вже про владне ставлення", - сказав один з анонімних високопоставлених азійських дипломатів.

Тим часом РФ активно агітує голоси африканських, азійських та інших незахідних країн у Генасамблеї ООН, що складається зі 193 членів,

"Рада з прав людини має бути захищена від зловживання як інструментом зведення політичних рахунків і від практики подвійних стандартів. Це тактика певних держав, які проголошують себе поборниками прав людини", - заявив посол Росії в ООН Василь Небензя.

Нагадаємо, Генасамблея ООН призупинила роботу країни-агресорки у Раді ООН з прав людини. Це сталось через постійні порушення прав людини в Україні російськими військовими.

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