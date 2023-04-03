"Завербували українські журналісти": підозрювану у смерті Татарського дівчину оголосили у розшук

Напередодні російські правоохоронці провели обшук за місцем проживання Дарини Трепової, яку підозрюють у причетності до вбивства Владлена Татарського.

Російські правоохоронці оголосили у федеральний розшук 26-річну Дарину Трепову, яку підозрюють у причетності до вбивства "військкора" Владлена Татарського внаслідок вибуху у кафе "Street food bar" у Санкт-Петербурзі. Пропагандисти також заявили, що дівчину нібито завербували "українські журналісти".

Про це пише Telegram-канал "Mash на Мойке".

Повідомляється, що дівчина приїхала до Санкт-Петербурга з Москви наприкінці березня і винайняла квартиру неподалік кафе, де стався вибух.

Фото: Фонтанка

"Незадовго до трагедії друзям Дар'я розповідала, що знайшла роботу, нібито на українських журналістів. Що з України їй надходять завдання, за які вона отримує грошові перекази. За словами оточення Трепової, завдання здебільшого були пов'язані саме з передаванням посилок з рук в руки — у тому числі передати коробку зі скульптурою Владлену Татарському на його лекції 2 квітня", - пишуть пропагандисти.

У розшук також оголосили автомобіль – білий Volkswagen Polo, на якому дівчина, ймовірно, поїхала з місця події.

Дарина Трепова нібито вийшла з кафе за кілька хвилин після вибуху і попрямувала у бік станції метро "Василеострівська".

Смерть Татарського у кафе Санкт-Петербурга: що відомо

У Санкт-Петербурзі 2 квітня у кафе "Street food bar" внаслідок вибуху загинув колаборант та російський пропагандист Владлен Татарський.

У Мережі опублікували момент вибуху в кафе Санкт-Петербурга, де ліквідували зрадника України.

Згодом опублікували відео, як пропагандисту дарують "вибухову" статуетку.

Також з'явилося фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

Станом на ранок 3 квітня кількість постраждалих внаслідок вибуху зросла до 32, 10 осіб перебувають у тяжкому стані. Також відомо, що російські силовики провели обшук у будинку підозрюваної. Правоохоронці відвезли до відділення матір дівчини.

Аналітики Інститут вивчення війни пишуть, що вбивство пропагандиста Владлена Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною ескалації внутрішніх конфліктів у Росії за участю ПВК "Вагнера".

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