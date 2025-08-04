Які санкції Трамп може ввести проти РФ / © ТСН.ua

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Після завершення терміну дедлайну, який президент США Дональд Трамп поставив Путіну для припинення війни в України, Вашингтон може запровадити комбіновані заходи проти Росії — вторинні тарифи і санкції.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону.

Власюк наголосив, що запровадження санкцій — цілком в руках Трампа, в нього є всі інструменти для запровадження будь-яких обмежень стосовно Росії.

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За його інформацією, в американців вже є підготовлені рішення щодо санкцій проти Росії.

«Таке собі меню, яке вони запропонують для президента Трампа, якщо він прийме відповідне рішення, він зможе з цього меню обрати заходи. Я думаю, це мій прогноз особистий, що це буде певний мікс і вторинних тарифів, і вторинних санкцій. Це означатиме не лише, власне, запровадження 100% мит. Це те, навколо чого будувався законопроєкт Грема-Блюменталя (сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь — Ред.), а й безпосередні санкційні списки з конкретними компаніями і людьми у цих санкційних списках», — зазначив уповноважений президента України з питань санкцій.

Він нагадав, що на попередньому тижні, у США було два санкційних пакети. Обидва були спрямовані проти Ірану, але прямо впливали і на Росію.

«Один санкційний пакет санкціонував 50 танкерів,. При цьому не менше, ніж 20 були ідентифіковані раніше нами, як такі, які беруть участь в перевезенні саме російської нафти», — пригадав Власюк.

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За його словами, інший санкційний пакет був «невеличкий», там було 5-6 позицій з іранського ВПК, але це та частина ВПК, яка випускає «шахеди», що знову ж таки абсолютно безпосередньо стосується дій Росії проти України.

«Тому я думаю, що ця конфігурація збережеться і я очікую побачити, якщо буде прийняти президентом Трампом відповідальні рішення, я очікую побачити саме такий мікс і вторинних санкцій, і вторинних тарифів на ті країни, які були найбільшими порушниками», — підсумував Владислав Власюк.

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що вирішив суттєво скоротити терміни свого ультиматуму для диктатора РФ Володимира Путіна — з 50 днів до 12.

29 липня Трамп поставив Путіну новий ультиматум — дав 10 днів для досягнення домовленостей щодо України.

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