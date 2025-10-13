- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 235
- Час на прочитання
- 1 хв
Завершення війни в Газі: Трамп похвалився угодою про припинення вогню
Трамп підписав свій план мирного урегулювання на Близькому Сході на саміті щодо Гази в Єгипті — разом із іншими переговірниками з Єгипту, Катару та Туреччини.
Лідери США, Єгипту, Катару та Туреччини під час мирного саміту у Шарм-ель-Шейху підписали підсумкову угоду про припинення вогню в Газі
Про це пишуть CNN і The Guardian.
«Завжди говорили, що Третя світова війна розпочнеться на Близькому Сході. Цього не станеться», — запевнив американський президент.
«Усі казали, що це (зупинити війну між ХАМАС та Ізраїлем — Ред.) неможливо зробити. І це станеться. І це відбувається на ваших очах», — додав він.
За словами Трампа, наразі на черзі — етап відбудови Гази.
«Мирні жителі повертаються до своїх домівок. Заручники возз’єднуються. Це чудово», — зазначив Трамп.
Однак у ЗМІ зауважили, о на церемонії підписання в Шарм-ель-Шейху не було присутніх жодних представників Ізраїлю чи ХАМАС.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, Дональд Трамп заявив, що після Гази візьметься за війну в Україні.
Натомість Володимир Зеленський заявив, що завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС посилює надію на те, що війна в нашій державі також завершиться.
Також стало відомо, що Зеленський і Трамп зустрінуться вже у цю п’ятницю.