Завершення війни в Газі: Трамп похвалився угодою про припинення вогню

Президент Дональд Трамп позує з підписаною угодою на саміті світових лідерів щодо припинення війни в Газі в Шарм-ель-Шейху, Єгипет, понеділок, 13 жовтня 2025 року. / © Associated Press

Лідери США, Єгипту, Катару та Туреччини під час мирного саміту у Шарм-ель-Шейху підписали підсумкову угоду про припинення вогню в Газі

Про це пишуть CNN і The Guardian.

«Завжди говорили, що Третя світова війна розпочнеться на Близькому Сході. Цього не станеться», — запевнив американський президент.

«Усі казали, що це (зупинити війну між ХАМАС та Ізраїлем — Ред.) неможливо зробити. І це станеться. І це відбувається на ваших очах», — додав він.

За словами Трампа, наразі на черзі — етап відбудови Гази.

«Мирні жителі повертаються до своїх домівок. Заручники возз’єднуються. Це чудово», — зазначив Трамп.

Однак у ЗМІ зауважили, о на церемонії підписання в Шарм-ель-Шейху не було присутніх жодних представників Ізраїлю чи ХАМАС.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, Дональд Трамп заявив, що після Гази візьметься за війну в Україні.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС посилює надію на те, що війна в нашій державі також завершиться.

Також стало відомо, що Зеленський і Трамп зустрінуться вже у цю п’ятницю.