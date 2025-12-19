Завершення війни в Україні: Рубіо припустив, коли може настати мир

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Мирна угода між Росією та Україною може бути укладена ще до закінчення 2025 року.

Таке сподівання висловив державний секретар США Марко Рубіо у п’ятницю, 19 грудня, на пресконференції, яка транслювалася в мережі Х.

За його словами, роль США у мирних переговорах полягає в тому, щоб з’ясувати, чи є точки дотику, на які сторони військового конфлікту можуть погодитися.

«Саме на це ми витратили багато часу та енергії й продовжуємо це робити. Можливо, це буде неможливо. Я сподіваюся, що це можливо. Я сподіваюся, що це вдасться зробити цього місяця, до кінця року», — наголосив Рубіо.

Очільник Держдепу наголосив, що хотів би, щоб «це закінчилося якомога швидше». Однак додав, що Вашингтон не може змусити Україну чи Росію укласти мирну угоду.

«Можливо, це станеться цього тижня. Можливо, це станеться наступного місяця. Можливо, це не відбудеться ще кілька місяців. Це не залежить від нас. Це залежить від обох сторін. Зрештою, саме вони повинні укласти угоду», — сказав Рубіо.

На тій же пресконференції Марко Рубіо сказав журналістам, що може взяти участь у частині переговорів між російськими та американськими посадовцями, які відбудуться у суботу, 20 грудня.

Як повідомлялося раніше, спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планують зустрітися з російською делегацією в Маямі цими вихідними. Темою переговорів буде угода про припинення вторгнення Москви в Україну.

Нагадаємо, посол США в НАТО Метт Вітакер заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа робитиме все необхідне для мирного врегулювання, але наступного року Україна повинна бути готова до війни.