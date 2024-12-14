Завершення війни і миротворці в Україні: про що говоритимуть у Брюсселі – Politico

Зустріч за участі президента Зеленського буде організована на полях саміту ЄС-Західні Балкани.

На зустрічі 18 грудня у Брюсселі європейські лідери, генсек НАТО і президент України Володимир Зеленський обговорять можливі формати завершення війни та створення європейської миротворчої місії в Україні.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням осіб, поінформованих про цю зустріч.

Серед запрошених учасників – канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, президент Європейської ради Антоніу Коста та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

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Агентство Reuters повідомляє, що у цій зустрічі також візьмуть участь прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Зустріч буде організована на полях саміту ЄС-Західні Балкани.

З посиланням на обізнаних співрозмовників видання зазначило, що обговорення згаданих тем у Брюсселі пов’язане із тиском з боку обраного президента США Дональда Трампа, який вважає, що Європа має зіграти активну роль у потенційній майбутній угоді про припинення війни, залучивши для цього свій контингент.

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського також запрошено на засідання Європейської ради, яке відбудеться 19 грудня. Українському лідеру пропонують на цьому саміті ЄС поділитися своїми поглядами на те, як Європа може найкращим чином підтримати Україну.

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