Завідувач "гаманця" Путіна: що відомо про багатолітнього очільника "Газпрому" та його дружину

Завідувач "гаманця" Путіна: що відомо про багатолітнього очільника "Газпрому" та його дружину

Голова "Газпрому" офіційно одружений із Іриною Міллер. Проте його справжньою дружиною є колишня секретарка Путіна.

Компанія "Газпром" – це не просто газова монополія, а "спеціальний монстр, на якому кріпиться путінська влада".

Про це йдеться у спільному розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального та "Проекту".

"Газпром" – так званий гаманець Путіна, уже 20 років очолює Олексій Міллер.

Він офіційно одружений із Іриною Міллер. Проте справжньою дружиною очільника "Газпроми" розслідувачі називають главу путінського протоколу Марину Єнтальцеву.

Через два роки після звільнення з держслужби колишня секретарка Путіна заплатила 8 мільярдів рублів за палац у підмосковному селищі Грінфілд. Садиба вартістю близько $240 млн, можливо, є найдорожчим будинком у Росії. Розслідувачі стверджують, що фактично Міллер та Єнтальцева живуть у цивільному шлюбі. Це підтверджується їх спільним побутом та фінансами.

Алексей Миллер официально женат на Ирине Миллер. Но его настоящая супруга много лет другая женщина. Тоже чиновница. Глава путинского протокола Марина Ентальцева. Через два года после ухода с госслужбы она заплатила 8 миллиардов рублей за этот дворец. https://t.co/7eUyDhF3Hh pic.twitter.com/ncb6AnLslA — Maria Pevchikh (@pevchikh) June 16, 2022

Зокрема, коли Міллер повертається з відряджень до підмосковного аеропорту "Остаф'єво", де базується авіація "Газпрому", вертоліт компанії доставляє Міллера в Грінфілд - для цього там обладнаний вертолітний майданчик.

Автори стверджують, що Міллер та його наближені причетні до масштабних корупційних схем, а сама компанія стала гаманцем путінського режиму і самого диктатора.

Раніше повідомлялося, що секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, який, за чутками, зараз найближчий до Путіна, може замінити диктатора у разі смерті останнього.

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