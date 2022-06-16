Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Завідувач "гаманця" Путіна: що відомо про багатолітнього очільника "Газпрому" та його дружину

Дата публікації
Перегляди
1065
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Завідувач "гаманця" Путіна: що відомо про багатолітнього очільника "Газпрому" та його дружину

Фото: Associated Press

Голова "Газпрому" офіційно одружений із Іриною Міллер. Проте його справжньою дружиною є колишня секретарка Путіна.

Компанія "Газпром" – це не просто газова монополія, а "спеціальний монстр, на якому кріпиться путінська влада".

Про це йдеться у спільному розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального та "Проекту".

"Газпром" – так званий гаманець Путіна, уже 20 років очолює Олексій Міллер.

Він офіційно одружений із Іриною Міллер. Проте справжньою дружиною очільника "Газпроми" розслідувачі називають главу путінського протоколу Марину Єнтальцеву.

Через два роки після звільнення з держслужби колишня секретарка Путіна заплатила 8 мільярдів рублів за палац у підмосковному селищі Грінфілд. Садиба вартістю близько $240 млн, можливо, є найдорожчим будинком у Росії. Розслідувачі стверджують, що фактично Міллер та Єнтальцева живуть у цивільному шлюбі. Це підтверджується їх спільним побутом та фінансами.

Зокрема, коли Міллер повертається з відряджень до підмосковного аеропорту "Остаф'єво", де базується авіація "Газпрому", вертоліт компанії доставляє Міллера в Грінфілд - для цього там обладнаний вертолітний майданчик.

Автори стверджують, що Міллер та його наближені причетні до масштабних корупційних схем, а сама компанія стала гаманцем путінського режиму і самого диктатора.

Раніше повідомлялося, що секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, який, за чутками, зараз найближчий до Путіна, може замінити диктатора у разі смерті останнього.

Читайте також:

Велика Британія ввела санкції проти патріарха Кирила

Велика Британія ввела санкції проти патріарха Кирила

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація