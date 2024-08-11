"Завод, що збирав пралки, продукує дрони": в Польщі відповіли, чи дійсно РФ занурюється в економічну кризу

В Росії спотворюють справжню ситуацію з економікою, а після завершення війни Кремлю буде дуже важко переорінтувати її з воєнного виробництва на мирне.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів колишній прем'єр-міністр Польщі, депутат Сейму та ексміністр європейської інтеграції Ян Кшиштоф Белецький.

"Я переконаний, що ми маємо справу з псевдоуспіхом Росії, якій вдалося перевести економіку, і загалом всю систему керівництва державою, на так звану воєнну економіку", - сказав він.

Через це, за словами польського експерта, завод, який виготовляв авто, продукує танки, а завод, який складав пральні машини, продукує дрони…

"Десь в Сибіру на занедбаних текстильних підприємствах люди мають багато роботи, тому що треба мільйон нових одиниць військової форми. І ці маленькі швейні підприємства раптом відроджуються, і люди заробляють, наприклад, не 300, а навіть тисячу доларів і в якомусь сенсі задоволені, що йде війна, бо заробляють втричі більше, ніж до війни. Така діяльність в довгій перспективі неможлива", - зазначив політик.

За його словами, усе це в Росії зараз творить ілюзію, що на тих сибірських заводах можна до кінця життя шити військову форму, а виявиться, що її вже за рік-два ніхто не захоче купувати, і ці люди знову залишаться без роботи.

"Щойно настане мир чи припинення вогню, то для Росії це буде великою проблемою, як перевести воєнну економіку на конкурентну, яка зможе конкурувати на міжнародному ринку, і тому дехто вважає, що Росія стає китайським васалом, від якого дуже залежить, якому продає нафту і газ. Бо якщо її не хоче західна Європа, то наші приятелі китайці куплять", але китайці купують це за заниженими цінами", - сказав Белецький.

"Російська економіка нібито розвивається краще, ніж до війни", проте є нюанс

Ян Кшиштоф Белецький зауважив, що нафтою і газом росіяни торгують також з Індією і Туреччиною, але це теж ціни менш привабливі, ніж до війни.

"Отже, російська економіка нібито розвивається краще, ніж до війни, натомість все це відбувається в екстенсивний спосіб за низької рентабельності. Найбільшою проблемою для Росії є те, як з цієї ситуації можна буде вийти в майбутньому, бо дуже важко вийти з цієї воєнної економіки, час працює не на їхню користь", - сказав екс-прем’єр Польщі.

Нагадаємо, наступ ЗСУ на території Курської області РФ перевершує очікування та демонструє, що очільник Кремля Володимир Путін “нічого не контролює”. Про це сказав голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер.

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