Світ
129
4 хв

Заводи Путіна постачають зброю італійській мафії — ЗМІ

Сучасна російська зброя, якою воює армія окупантів, тепер потрапляє до рук кримінальних структур Італії. Нове розслідування показує, що Кремль використовує свій «флот-привид» для нелегальних постачань.

Ірина Лаб'як
Президент Росії Володимир Путін під час відвідування заводу Калашникова в місті Іжевськ

Президент Росії Володимир Путін під час відвідування заводу Калашникова в місті Іжевськ / © Associated Press

Через сицилійські порти та прикордонні переходи у Фріулі до Італії потрапляють автомати Калашникова без серійних номерів та сучасні боєприпаси, вироблені на російських державних підприємствах. Для мафіозних угруповань ця зброя є не лише товаром для перепродажу, а й стратегічним резервом, який вони зберігають за вказівкою постачальників.

Про це пише італійське видання Linkiesta.

«Італія — це арсенал», — саме так почав свою розповідь у Римі один із поінформованих співрозмовників, добре знайомих із тіньовим світом столиці. Його слова, сказані під час бесіди у барі, де обговорювали долю російських постачань, точно описують ситуацію. Усередині подвійних днищ фур, у гаражах на околицях і в портах формується ціла «підпільна країна», озброєна найновішими зразками зброї. Це не застарілі зламані автомати, а сучасні партії, щойно з конвеєра.

Зазначається, що ті самі моделі, якими воює Росія проти України, нині використовуються італійською мафією завдяки маршрутам так званого «флоту-привида» Кремля.

«Зброю тепер не зберігають, як колись. Це як похід до магазину: замовляєш, що потрібно, і все швидко приходить», — розповіло джерело.

Водночас співрозмовник підкреслює інше: «Деякі види зброї залишають на складі — організації їх не можуть продати». Це означає, що частина арсеналу не потрапляє одразу в обіг, а накопичується як стратегічний запас.

Європол підтверджує: мафіозні структури мають схованки та використовують арсенали «на замовлення», а оперативні звіти неодноразово описували вилучення складів і «пул-грантів», де зброю зберігали для ротаційного використання.

Катанія — центр «брудної війни»

У Катанії простежується найвиразніший зв’язок між мафіями та російськими постачаннями. У березні 2022 року, одразу після вторгнення РФ до України, поліція в районі Сан-Крістофоро знайшла великий арсенал клану Сантапаола-Ерколано. Там були дев’ять одиниць зброї, близько 900 набоїв і два автомати АК-47 «радянського виробництва» у відмінному стані. Це були повністю боєздатні екземпляри, а не старий металобрухт.

«У Катанії великий рух. Є два райони, де найбільше „товару“, і де склади регулярно поповнюють новими зразками», — повідомив співрозмовник видання.

Йдеться про Сан-Джованні Гальєрмо та Лібріно — околиці, які стали вузлами для ввезення російської зброї морськими маршрутами. Постачання надходять тими ж каналами, що й наркотики: через Джоя-Тауро або порт Сіракуз. За словами джерела, тут зберігаються не старі автомати, а сучасні снайперські, штурмові та спеціальні гвинтівки, вироблені протягом 2010-2020 років.

«Вони виходять із заводу вже без них», — уточнює співрозмовник, маючи на увазі серійні номери.

Це стосується Імператорського Тульського збройового заводу, головного підприємства Росії, заснованого Петром І ще 1712 року. Якщо зброя виходить звідти без маркувань, це можливо лише з відома держави. Europol у звіті 2023 року підтвердив: поява «нової зброї без ознак знищення серійних номерів» свідчить про «парадержавну співучасть у незаконних постачаннях».

А в ООН попереджали: «Наявність військових запасів на українському театрі бойових дій створює реальний ризик їх потрапляння на кримінальні ринки Європи, особливо до країн Південної Європи».

Росія використовує свій «флот-привид» для перевезення зброї

Росія активно використовує так званий «флот-привид» — вантажні судна під зручними прапорами. Формально вони возять нафту, щоб обходити санкції, але можуть також перевозити зброю.

«Цілком можливо, що вантажі, офіційно призначені для третіх країн, частково розвантажуються в малих портах Середземномор’я», — йдеться у звіті естонських спецслужб.

У Сицилії зафіксували підозрілі заходи суден між Августою та Позццалло. Саме тоді в Катанії спостерігалося пожвавлення мафіозної активності. Зброю привозили в бочках із паливом чи мастилом, що дозволяло приховати її від перевірок і захистити від корозії.

Інший маршрут — Фріулі-Венеція-Джулія, яка історично була «воротами» для контрабанди зі сходу. Між Горицією та Трієстом правоохоронці неодноразово виявляли югославську та радянську зброю у подвійних днищах автомобілів. Transcrime у своїх даних підтверджує: «північно-східний кордон Італії є головною точкою входу для малих партій зброї, часто прихованої у подвійних днищах транспортних засобів і призначеної для організованих злочинних угруповань».

«Тут зброя затримується лише на кілька годин, бо в регіоні багато військових і контроль суворіший. Але часто тут проходять партії компонентів для дронів та іншої техніки, яку далі переправляють на схід кримінальними каналами. Думаю, тут існує обмін: зброя — в одну сторону, а дефіцитні деталі — в іншу. Гроші — не єдиний розрахунок», — розповіло джерело.

Таким чином, приховані арсенали, нелегальні перевезення та «бартерні» схеми між угрупованнями ще раз підтверджують: зв’язок між російським режимом і транснаціональною злочинністю не випадковий. Він став одним із важливих елементів тіньової економіки Кремля.

До слова, раніше стало відомо, що Росія використала проти України новітні дрони «Герань-3». Ці безпілотники, за даними фахівців, містять іноземні компоненти, що підтверджує, як РФ обходить міжнародні санкції.

До слова, нещодавно у збитому російському дроні «Гербера» виявили камеру китайського виробництва. На ній були відео, зняті на китайському заводі під час перевірки пристрою перед його відправленням до РФ.

