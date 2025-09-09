Криваві протести в Непалі: від блокування соцмереж до підпалу парламенту

Протести у Непалі / © Associated Press

Реклама

Непал охопила хвиля масштабних протестів, які переросли в найбільші за останні десятиліття заворушення.

Масштабні акції, викликані рішенням уряду заблокувати соціальні мережі, швидко перетворилися на вибух народного гніву через системну корупцію, свавілля влади та економічну кризу.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про протести у Непалі.

Реклама

Протести у Непалі

У Непалі спалахнули акції протестів, пов’язані з корупцією уряду та блокуванням популярних соціальних мереж таких як Facebook, X, Instagram та YouTube. Усього місцевий уряд заборонив 26 популярних соцмереж.

Своє рішення влада пояснила це боротьбою із фейками та онлайн-шахрайством.

Жителі Непалу розкритикували її як засіб цензури та розправи над опозицією, яка протестує в інтернеті. Водночас правозахисники стверджували, що це урядовий спосіб утиску свободи слова і порушення базових прав.

Згодом 8 вересня жителі Катманду та іншим міст Непалу вийшли на акції протесту. У Катманду демонстранти прорвали огорожу з колючого дроту навколо парламенту, що змусило правоохоронців відступити до будівлі.

Реклама

© Associated Press © Associated Press

У відповідь поліція застосувала вогнепальну зброю проти учасників акції.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, протестувальникам вдавалося координувати свої дії за допомогою платформи Discord. Там розповсюджували інструкції щодо пошкодження літаків, пошуку боєприпасів у поліцейських відділках та виготовлення коктейлів Молотова.

Зняття обмеження на соцмережі

Уряд Непалу офіційно скасував заборону на соціальні мережі після того, як її запровадження призвело до кривавих протестів. Під час акцій протесту поліція відкрила вогонь по демонстрантах, внаслідок чого загинуло 19 осіб та було поранено понад 100.

Обмеження, спрямоване на соцмережі, діяло менш як 24 годин, але викликало хвилю обурення серед громадян.

Реклама

Уряд вимушено відкликав рішення, одночасно ввівши комендантську годину в Катманду для запобігання подальшим заворушенням.

Підпали, штурм резиденцій та закриття аеропорту

У вівторок, 9 вересня, протестувальники увірвалися всередину парламенту та підпалили будівлю. Про це повідомив AFP офіційний представник парламенту.

Протести в країні не припиняються, хоча уряд уже пішов у відставку, а непопулярну заборону на соцмережі скасували.

Відомо, що на передодні 73-річний прем’єр Шарма Олі та міністр внутрішніх справ пішли у відставку. Однак це не зупинило гнів демонстрантів.

Реклама

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у столиці Катманду та інших містах розлючені люди нападали на будинки та офіси міністрів та інших політиків, підпалюючи їх та кидаючи в них камінням.

Підпал будівлі у Непалі / © Associated Press

Протести у Непалі / © Associated Press

Протести у Непалі / © Associated Press

Однією із цілей для нападів також стали приватні помешкання прем’єра Олі та президента Рама Чандри Паудела.

Учасники заворушень також підпалили будинок лідера правлячої партії та президента Непальського конгресу Шера Бахадура Деуби, знищивши автомобілі, що знаходилися всередині.

Як повідомляє видання АР. внаслідок підпалу померла дружина колишнього прем'єр-міністра Непалу Арзу Рана Деуба, яка сама обіймала посаду міністра закордонних справ. Інцидент стався після того, як протестувальники вдерлися до їхнього будинку.

Реклама

За даними джерела, демонстранти увірвалися всередину, замкнули жінку та підпалили приміщення. Перед підпалом вони жорстоко її побили. Внаслідок отриманих травм і поранень Арзу Рана Деуба померла в лікарні.

Жорстокого нападу також зазнав і її чоловік, експрем'єр Шер Бахадур Деуба.

Окрім того, протестувальники підпалили кілька поліцейських відділків. Всі ці події відбулися, попри те, що у місті діяла комендантська година.

Головний аеропорт Катманду — Трібхуван був закритий через дим від вогнищ, які підпалили протестувальники.

Реклама

За даними ЗМІ, внаслідок заворушень пошкоджено Верховний суд, офіс Генерального прокурора та інші муніципальні будівлі. Підпал парламенту країни став найбільшою ескалацією конфлікту.

Що кажуть протестувальники

Протестувальники кажуть, що вони вийшли на вулиці не тільки через цензуру. Головна причина — свавілля влади. Вони звинувачують уряд у тому, що він дуже корумпований і нічого не робить для покращення економіки, хоча і обіцяв.

«Протест був спрямований, перш за все, проти повсюдної корупції в уряді», — написав один із протестувальників у електронному листі до Reuters.

У повідомленні йшлося, що молоді непальці публікували в соціальних мережах повідомлення про «розкішне життя сімей та дітей корумпованих політиків та державних службовців», поки уряд не почав придушувати ці платформи.

Реклама

Через це з’явилося гасло «Nepo Kids», що позначає дітей політиків, які отримали все завдяки зв’язкам своїх батьків, а не власним зусиллям.

Організатори акцій, що поширилися на інші міста країни, охрестили їх «демонстраціями покоління Z». Вони наголошують, що молодь вийшла на вулиці через розчарування бездіяльністю влади у боротьбі з корупцією та створенні нових економічних можливостей.

За даними газети The Himalayan Times, під час протестів проти блокування соцмереж у Непалі постраждали понад 500 людей.

Втеча влади

На тлі хаосу в Катманду армія Непалу розпочала операцію з евакуації чиновників. Згідно з даними місцевої преси, міністрів вивозили із їхніх резиденцій на гелікоптерах до міжнародного аеропорту Трібхуван. Метою було переміщення урядовців до безпечного місця — військових казарм у Махараджганджі.

Реклама

Напередодні прем’єр-міністр Шарма Олі офіційно запросив армійське командування втрутитися для стабілізації ситуації та забезпечення власної безпеки.

Окремі видання також інформували про відставку та втечу президента Паудели на армійському вертольоті після штурму його резиденції протестувальниками. Однак ці відомості були офіційно спростовані представниками президента.

Найбільше заворушення за останні десятиліття

Ці акції протестів стали найбільшим заворушенням за останні десятиліття в країні, яка бореться з політичною та економічною нестабільністю з того часу, як протести призвели до скасування монархії у 2008 році, пише Reuters

«З огляду на несприятливу ситуацію в країні, я пішов у відставку віднині, щоб сприяти вирішенню проблеми та допомогти її політично вирішити відповідно до конституції», — процитувало видання заяву про відставку прем’єр-міністра Шарма Олі.

Реклама

© Associated Press © Associated Press

Як повідомили джерела Reuters, що президент Непалу уже розпочав процес пошуку нового прем’єр-міністра, але також викликав лідерів протестів для переговорів.

«Радісна молодь увійшла до парламентського комплексу, почувши новину, розмахуючи руками в повітрі та вигукуючи гасла, поки з деяких частин будівлі підіймався дим. «Ми перемогли», — написав один із протестувальників величезними помаранчевими літерами на стіні будівлі парламенту», — йдеться у статті.

Видання зазначило, що пропри присутність протестувальників на вулицях міста, жодних насильницьких дій до них не застосувалося.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.