Заворушення у Турині: понад 100 поліцейських постраждали під час протестів (фото)

Поліція в Турині

У північному італійському місті Турин протести проти закриття культурного центру переросли у масштабні заворушення та зіткнення з поліцією. У результаті постраждали понад 100 правоохоронців.

Про це повідомляє Yahoo News із посиланням на агентство dpa.

За інформацією медіа, під час сутичок затримали щонайменше десятьох осіб. Також видано ордери на арешт двох підозрюваних. Дані про кількість постраждалих серед протестувальників спочатку не уточнювалися.

Акції були спрямовані проти виселення культурного центру «Аскатасуна», який тривалий час слугував місцем зустрічей лівих політичних і громадських рухів у Турині. Центр закрили напередодні різдвяних свят.

За оцінками, у ході демонстрації через центр міста пройшли понад 15 тисяч людей. Учасники тримали різні прапори, зокрема палестинські.

Спочатку акція відбувалася мирно, однак згодом ситуація загострилася. З натовпу в бік поліції летіли каміння та інші предмети, виникли підпали сміттєвих баків, а також загорівся поліцейський автомобіль.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрантів. Один з учасників протесту був госпіталізований із травмою голови. Повідомляється також про серйозне поранення 29-річного поліцейського, який нині перебуває у стабільному стані.

Італійська влада різко засудила заворушення. Уряд назвав події «нападом на державу». Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що дії радикальних учасників протесту можна розцінювати як спробу вбивства.

«Захист законності — це не провокація, а обов’язок. Держава не відступить перед насильством тих, хто звик до безкарності», — написала вона у соцмережі X.

