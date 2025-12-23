Заворушення в Албанії: офіс прем'єра закидали коктейлями Молотова

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама / © Associated Press

Політична напруга в країні-кандидаті в члени ЄС досягла точки кипіння. Масові мітинги, організовані албанською опозицією, перетворилися на вуличні бої в центрі столиці країни, Тирани.

Як повідомляє Politico, кульмінацією стало використання запальної суміші проти урядових будівель.

«Коктейлі Молотова» та арешти

Ситуація загострилася ввечері понеділка, 22 грудня. Учасники акції протесту закидали офіс прем’єр-міністра Еді Рами «коктейлями Молотова».

За даними місцевих ЗМІ, поліція заарештувала чотирьох учасників заворушень, ще семеро — під слідством. Постраждали двоє правоохоронців. Один із протестувальників випадково підпалив сам себе.

Причина гніву: «недоторкана» віцепрем’єрка

Каталізатором протестів стала справа проти заступниці прем’єра Белінди Баллуку. Спеціальна антикорупційна прокуратура (SPAK) звинувачує її у втручанні в державні контракти та маніпуляціях з тендерами на великі інфраструктурні проєкти (зокрема, будівництво кільцевої дороги Тирани та тунелю Ллогара).

Однак Баллуку захищена парламентським імунітетом. Правляча Соціалістична партія на чолі з Рамою блокує голосування за її арешт, посилаючись на очікування рішення Конституційного суду в січні.

Позиції сторін

Лідер опозиції Салі Беріша з Демократичної партії Албанії назвав дії влади «систематичним пограбуванням» албанців і заявив, що у Рами «немає легітимності залишатися при владі».

Сам Еді Рама в коментарі журналістам відмовився засуджувати своїх опонентів, назвавши їх «зневіреними співвітчизниками». Водночас він розкритикував антикорупційну прокуратуру за «помилки» та практику арештів до суду.

Варто зазначити, що це не перший спалах насильства: минулого тижня в парламенті Албанії депутати влаштували бійку та запалювали димові шашки просто в сесійній залі.

