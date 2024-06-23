Заворушення у Дагестані: невідомі підпалили синагоги і розстріляли поліцейських (відео)

У російському МВС підтверджують загибель одного поліцейського та поранення ще шістьох.

У російській республіці Дагестан, яку населяють здебільшого мусульмани, в неділю, 23 червня, невідомі підпалили дві синагоги. Інциденти сталися у місті Дербент та в столиці Дагестану — Махачкалі приблизно о 18 годині.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

У повідомленні йдеться, що синагога у Дербенті майже повністю згоріла після нападу озброєних людей. У цьому ж місті загорілася також православна церква.

У Махачкалі після того, як невідомі підпалили синагогу, якісь бойовики, вдягнуті у чорне, влаштували перестрілку з поліцією.

Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що двоє співробітників поліції загинули, ще двоє поранено.

У російському МВС підтверджують загибель одного поліцейського та поранення ще шістьох.

Що стало причиною заворушень в Дагестані наразі невідомо.

У російському Дагестані невідомі підпалили синагоги і розстріляли поліцейських

Нагадаємо, 29 жовтня минулого року у російському місті Махачкалі, столиці переважно мусульманського Дагестану, натовп радикально налаштованих чоловіків увірвався до аеропорту. Агресивні люди влаштували обшук у приміщеннях у пошуку “євреїв”, що прилетіли з Ізраїлю. Тоді президент РФ Володимир Путін заявив, що за заворушеннями в аеропорту Махачкали стоять "спецслужби країн Заходу, які діяли з української території".

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