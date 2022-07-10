Заворушення у Шрі-Ланці: протестувальники підпалили будинок прем’єра, а у президентському палаці влаштували розваги

Це сталося за кілька годин після того, як тисячі протестувальників зайшли до офіційної резиденції президента Готабая Раджапакса.

Про це повідомляє ВВС.

"Протестувальники увірвалися до приватного будинку прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінгхе та підпалили його", — про це журналістам повідомив співробітник офісу прем'єра.

Залишається невідомим, де перебував сам прем'єр під час штурму будинку.

Крім того, жителі Шрі-Ланки розкрили величезний гараж, у якому президент Готабая Раджапаска розмістив десятки своїх автомобілів, серед яких можна побачити люксовий Range Rover і кілька Мерседесів представницького класу. Колекція машин особливо вражає на тлі потужної економічної кризи в країні, яка позначилась на критичному дефіциті палива.

Деяким учасникам протестів вдалося полежати на величезному президентському ліжку, оцінити м'якість диванів та обшукати ящики у спальні Готабая Раджапаска. Чимало громадян зробили пам'ятні селфі на свої телефони, а також побували в офісі президента, розташованому в будівлі по сусідству. Десятки людей використали можливість освіжитися і залізли в басейн на території резиденції.

Фото: Associated Press

Прем'єр-міністр уже погодився піти у відставку та сформувати повнопартійний уряд.

Після штурму палацу протестувальниками президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса заявив, що 13 липня подасть у відставку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Раніл Вікрамасінгхе оголосив Шрі-Ланку банкрутом. Країна зіткнулася з найважчою кризою за останні 70 років після того, як її валютні резерви обрушилися, унаслідок чого уряду не вистачить доларів для оплати основних зарубіжних товарів, зокрема продуктів харчування, ліків і палива.

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