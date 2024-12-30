Заврешення війни в Україні: у ISW сказали, чи готовий Кремль розглядати компроміси щодо вимог Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув дві пропозиції, які команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядала на початку листопада 2024 року як умови для припинення війни в Україні. Йдеться про відтермінування членства України в НАТО на 20 років і розміщення європейських миротворців в Україні.

Про це повідомляє ISW.

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В інтерв'ю кремлівському виданню новин ТАСС, опублікованому 29 грудня, Лавров заявив, що Росію не влаштовують пропозиції команди Трампа, Лавров посилює явну відмову президента Росії Володимира Путіна від 26 грудня щодо пропозиції команди Трампа відкласти членство України в НАТО на 20 років. Лавров заявив, що будь-які домовленості щодо припинення війни в Україні "мають усунути першопричини вторгнення Росії в Україну та "створити механізм, який унеможливить їх порушення".

"Лавров заявив в інтерв’ю 26 грудня, що двома основними корінними причинами війни є нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід "агресивне поглинання" територій поблизу кордонів Росії та Стверджувана дискримінація українським урядом етнічних росіян і російської мови, медіа та культури в Україні",

Аналітики зазначають, що заяви Лаврова є частиною поточних заяв високопосадовців Росії про те, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог Путіна наприкінці 2021 року та на початку 2022 року.

"Ці вимоги включають примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не приєднається до НАТО, накладання суворих обмежень на чисельність української армії та усунення українського уряду", - завершили в ISW.

Раніше йшлося про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв про так звану "СВО" та досягнення миру. За його словами, Росія прагне завершити війну.

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