Завтра на Європу впаде неконтрольована китайська ракета

Китайська ракета під час запуску / © Associated Press

У п’ятницю, 30 січня, відбудеться неконтрольоване повернення другого ступеня китайської ракети-носія ZQ 3 R/B в атмосферу Землі. Через великі розміри об’єкта існує загроза для повітряного руху.

Про це повідомили у Фінському метеорологічному інституті, який відстежує неконтрольоване падіння разом з мережею космічного спостереження та відстеження (SST) Європейського Союзу.

У повідомленні наголосили на значних розмірах цього космічного сміття, яке не згорить повністю при входженні в атмосферу — його довжина 12-13 м, а оціночна маса близько 11 тонн.

За попередніми оцінками, частини другого ступеня ракети можуть впасти на південь Данії та країни Балтії.

Очікується, що падіння фрагментів може статися приблизно о 10:40 за київським часом. Однак похибка в часі може складати до 10 годин через неконтрольований стан об’єкту.

«Точний час і місцезнаходження будуть підтверджені лише після повторного входу в атмосферу», — йдеться у повідомленні.

Китайська космічна ракета ZQ 3 R/B була запущена ще 3 грудня 2025 року.

Нагадаємо, китайська повертальна капсула «Шеньчжоу-20», яку на орбіті пошкодило космічне сміття, успішно здійснила приземлення.