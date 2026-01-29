ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

Завтра на Європу впаде неконтрольована китайська ракета

За попередніми оцінками, частини другого ступеня космічної ракети можуть впасти на південь Данії та країни Балтії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Китайська ракета під час запуску

Китайська ракета під час запуску / © Associated Press

У п’ятницю, 30 січня, відбудеться неконтрольоване повернення другого ступеня китайської ракети-носія ZQ 3 R/B в атмосферу Землі. Через великі розміри об’єкта існує загроза для повітряного руху.

Про це повідомили у Фінському метеорологічному інституті, який відстежує неконтрольоване падіння разом з мережею космічного спостереження та відстеження (SST) Європейського Союзу.

У повідомленні наголосили на значних розмірах цього космічного сміття, яке не згорить повністю при входженні в атмосферу — його довжина 12-13 м, а оціночна маса близько 11 тонн.

За попередніми оцінками, частини другого ступеня ракети можуть впасти на південь Данії та країни Балтії.

Очікується, що падіння фрагментів може статися приблизно о 10:40 за київським часом. Однак похибка в часі може складати до 10 годин через неконтрольований стан об’єкту.

«Точний час і місцезнаходження будуть підтверджені лише після повторного входу в атмосферу», — йдеться у повідомленні.

Китайська космічна ракета ZQ 3 R/B була запущена ще 3 грудня 2025 року.

Нагадаємо, китайська повертальна капсула «Шеньчжоу-20», яку на орбіті пошкодило космічне сміття, успішно здійснила приземлення.

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie