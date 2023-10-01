"Завжди будуть прагнути порозумітися з росіянами": Моравецький закликав Зеленського не довіряти Німеччині

За словами прем’єр-міністра Польщі, "німці завжди будуть прагнути порозумітися з росіянами через центральноєвропейські держави".

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав Україну бути вдячною за те, що Польща дала притулок мільйонам українців, і не довіряти Німеччині.

Про це йшлося у заяві Моравецького під час з’їзду правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) під гаслом "Безпечна Польща", передає Dziennik Gazeta Prawna.

"Польща прийняла кілька мільйонів українців, про це варто не забувати", — заявив Моравецький.

Він також "попередив" українського президента Володимира Зеленського, що німці завжди хочуть домовитися з росіянами через центральноєвропейські держави.

Під час виступу в Катовіце прем’єр-міністр заявив, що партія "Право і Справедливість" дбає про енергетичну безпеку та справедливу трансформацію.

Він додав, що так само, як PiS захищає інтереси шахтарів і працівників польської промисловості, вона також захищає інтереси польських фермерів. Він зазначив, що через те, що Єврокомісія не продовжила ембарго на українське зерно, польський уряд зробив це самостійно.

"Оскільки в інтересах польського фермера ми не будемо запитувати думку ні в кого: ні в Берліні, ні в Брюсселі. Ми діємо на благо польського сільського господарства", – заявив він.

Він також додав, що "захищатиме польське сільське господарство від українських агроолігархів", а президент Зеленський, за його словами, нещодавно "дуже недоречно висловився" в ООН.

"Я розумію, що він зараз думає, що він буде мати тісний союз з Німеччиною. Попереджаю, німці завжди будуть прагнути порозумітися з росіянами через центральноєвропейські держави. Саме Польща прийняла кілька мільйонів українців. під нашими дахами, це поляки прийняли українців, це ми найбільше допомогли в той час, коли німці хотіли відправити 5000 шоломів до Києва. Про це варто не забувати, президенте Заленський", – звернувся прем'єр до глави України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вже закликав українського президента Володимира Зеленського "не ображати поляків" після його виступу під час Генасамблеї ООН, де він заявив, що йому "відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди з РФ".

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