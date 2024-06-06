Заява Байдена про неготовність України до членства в НАТО: у дипмісії США при Альянсі зробили важливе уточнення

У представництві США при Північноатлантичному альянсі наголосили, що майбутнє України - в НАТО, з чим погодилися всі союзники. Твердження президента США про неготовність України стосується лише поточного моменту.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на коментар дипмісії США.

“Президент говорив про те, що він не вірить, що Україна зараз готова до членства в НАТО, про що він неодноразово говорив раніше”, – пояснили у представництві.

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Водночас американські представники при НАТО нагадали, що після Вільнюського саміту американський лідер наголошував, що членство України – радше питання часу, аніж вірогідності загалом.

"Майбутнє України в НАТО. Як казав раніше президент, "я вірю, що Україна може туди потрапити" і "справа не в тому, чи варто їй приєднуватися, чи ні. Йдеться про те, коли вони зможуть приєднатися. І вони вступлять до НАТО"… На саміті НАТО у Вільнюсі минулого року лідери Альянсу зробили кроки, щоб визнати прогрес, якого досягла Україна, водночас підкреслили необхідність подальших демократичних реформ для відповідності стандартам НАТО. Ця робота триває", – резюмували в дипмісії США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден в інтерв'ю часопису Time на запитання, яким буде завершення війни в Україні, сказав, що "мир виглядатиме як гарантування, що Росія ніколи не окупує Україну". Але це, на думку американського лідера, не означає вступ України до НАТО.

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