Заява ексгенсека НАТО про вступ України без окупованих територій: експерт пояснив, що вона означає

За словами експерта, статут НАТО не містить прямої заборони вступу до Альянсу країни, яка має територіальні суперечки.

Одна із цілей заяви колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена про приєднання України до Альянсу без окупованих Росією територій - побачити реакцію країн-членів організації, Росії та українського суспільства.

Таку думку висловив експерт Інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Він зауважив, що ця позиція не є офіційною, оскільки її запропонував колишній представник НАТО.

Чи може бути членом НАТО країна, яка має територіальні суперечки

За словами експерта, статут НАТО не містить прямої заборони вступу до Альянсу країни, яка має територіальні суперечки. В історії Альянсу були випадки, коли до організації вступали країни, які мали територіальні суперечки. Наприклад, Туреччина є членом НАТО з 1952 року, Фінляндія - з 2023 року, має територіальну суперечку з Росією через Карелію.

"Однак у статті 10 Статуту йдеться про те, що кожна країна, яка бажає стати членом НАТО, повинна бути здатна зробити свій внесок у безпеку Північноатлантичного регіону і повинна бути готова взяти на себе зобов'язання щодо Статуту", - зазначив Амелін.

Тож, на його думку, теоретичні можливості для України є.

Скільки часу займе процедура вступу України до НАТО

За припущеннями експерта, процедура вступу до НАТО може зайняти від кількох місяців до кількох років. Швидкість процедури залежить від кількох факторів, включаючи:

Готовність країни-кандидата до вступу до НАТО.

Наявність територіальних суперечок у країни-кандидата.

Відношення до вступу країни-кандидата з боку інших членів НАТО.

Амелін зауважив, що для включення до НАТО нової країни не потрібно 100% згоди всіх членів альянсу. Згідно зі статтею 10 Статуту НАТО, рішення про приєднання нової держави ухвалюється більшістю у 2/3 голосів усіх членів альянсу. Тобто, для вступу нової країни до НАТО достатньо голосів 26 із 30 членів Альянсу.

"І ось тут почнеться найцікавіше.Країнам потрібно буде вирішити, чи готові вони до війни на боці України у разі порушення її кордонів. Слабким місцем голосування будуть: Угорщина, Румунія, Туреччина, можливо, Німеччина, Чорногорія", - написав експерт.

Нагадаємо, Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен запропонував розглянути можливість приєднання України до Альянсу без окупованих Росією територій. Якщо виключити з НАТО територію, яку контролює Росія, загроза конфлікту між Росією та НАТО буде зменшена, стверджує він.

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