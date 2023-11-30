Вступ України до НАТО без окупованих територій: в Раді пояснили слова ексгенсека Альянсу

Нардеп пояснив, що про відмову від української території, що тимчасово окупована РФ, в заяві Расмуссена не йдеться.

Заяву колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена про часткове членство України в Альянсі, без окупованих Росією територій, не можна вважати зрадливою пропозицією, тому що перш за все вона не є офіційною. Ба більше, про відмову від української території, що тимчасово окупована РФ, не йдеться.

Це під час телемарафону сказав народний депутат із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Про це взагалі не йдеться і таких пропозицій нам офіційно не поступало. Так, ми чули чуткі, різні пропозиції... Але пропозиції, давайте наголосимо на цьому, в тому числі і пропозиції колишнього генсека НАТО Расмуссена звучала не так, що ми маємо відмовитися від територій", - розповів Чернєв.

За словами нардепа, йдеться про лінію розмежування.

"Ось ця частина, яка підконтрольна на сьогоднішній день Україні - вона одразу вступає в НАТО і розповсюджується на неї стаття 5-а, а інша частина не визнається як частина Російської Федерації чи там відходить Російській Федерації. А визнається, як і зараз, окупованою територією і ми чекаємо, коли розпадеться Російська Федерація, помре Путін там чи шось ще станеться і ми звільнимо цю територію, і ця територія також стане територією НАТО", - сказав Чернєв.

Нагадаємо, ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зробив заяву щодо часткового членства України в НАТО. За його словами, Росія повинна мати чітке повідомлення про те, що на будь-яке порушення території НАТО буде відповідь.

Український експерт Інституту майбутнього Анатолій Амелін зауважив, що ця позиція не є офіційною, оскільки її запропонував колишній представник НАТО. Одна із цілей заяви колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена про приєднання України до Альянсу без окупованих Росією територій - побачити реакцію країн-членів організації, Росії та українського суспільства

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що розраховує на прогрес ЗСУ у боротьбі з російськими військами, але попередив, що прогрес буде важким.

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