"Заяви Кремля не викликають довіри": у ЄС прокоментували удари БПЛА по Москві

У ЄС наголосили, що РФ не повинна використовувати атаки дронів як привід для подальшої ескалації своїх безперервних незаконних і варварських нападів на Україну.

У Євросоюзі прокоментували атаки по Росії і заявили, що заяви Кремля не викликають довіри.

Про це пише російська редакція Deutsche Welle.

"У нас немає даних про походження (БПЛА - ред.), обставини та інші деталі. І будь-які заяви РФ щодо цього викликають дуже мало довіри, оскільки Росія активно маніпулює будь-якою інформацією", - заявила офіційна представниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.

За її словами, РФ не повинна використовувати атаки дронів як привід "для подальшої ескалації своїх безперервних незаконних і варварських нападів на Україну та її народ". Росія повинна "негайно і беззастережно" вивести свої війська, протеже і військову техніку з України, зазначила дипломатка.

Нагадаємо, декілька безпілотників атакували Москву в ніч проти 1 серпня і знову є влучання у вежі бізнес-центру "Москва-Сіті". Росія в усьому традиційно звинуватила Україну. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нічний наліт дронів на Москву.

Своєю чергою, у Кремлі після другої за декілька днів атаки безпілотників по Москві заявили, що загроза подальших ударів існує. Більше там не обмовились і словом.

Аналітики вважаєють, що атаки БПЛА на Москву та інші регіони Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України. Вони провокують розбіжності серед російського командування. Таку думку висловило видання The New York Times.

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