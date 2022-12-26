Заявила, що в них "вселився диявол": росіянка жорстоко вбила трьох своїх дітей

Найменшій дитині було 5 місяців, а її двом старшим братикам було 11 та 15 років.

У Росії сталось жорстоке вбивство. Мама власноруч позбавила життя свої трьох дітей.

Про це повідомляє NEXTA Live.

Мешканка Єкатеринбурга задушила трьох своїх дітей. Свій вчинок жінка пояснила тим, що "в них вселився диявол".

Серед убитих — п'ятимісячна дівчинка та двоє хлопчиків по 10 та 15 років.

Нещодавні випадки насильства та вбивства в Україні

На Тернопільщині мама навмисне виколола око дворічному сину. Жінка не пояснила нікому, чому так вчинила.

На Рівненщині батько зарубав сокирою власного сина, а в Одеській області під час конфлікту 58-річний батько забив палицею до смерті 36-річного сина, а правоохоронцям вигадав іншу історію.

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