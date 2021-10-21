Заявив, що почувається чудово та порадив прислухатися до здоров’я: Білл Клінтон записав відеозвернення

Після виписки з клініки 42-й очільник Білого дому повернувся додому в Нью-Йорк, де продовжить курс лікування антибіотиками.

Експрезидент США Білл Клінтон після повернення додому з медустанови заявив, що він на шляху до одужання, і закликав кожного піклуватися про себе.

Про йдеться у відеозверненні політика.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021

Так, у своєму виступі 75-річний Клінтон висловив подяку персоналу Медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвіні, зазначивши при цьому, що почувається добре. Також він закликав слухачів звертати увагу на своє самопочуття і піклуватися про здоров'я.

"Я дійсно радий повернутися додому. У мене все відмінно, я насолоджуюся цією прекрасною осінньою погодою. Я на шляху до одужання... Знайдіть час, щоб прислухатися до свого тіла і подбати про себе. У всіх нас є робота, і кожен з нас повинен зіграти важливу роль в житті і в найближчому майбутньому", - наголосив політик.

Нагадаємо:

Клінтон був госпіталізований 12 жовтня з діагнозом "сепсис" , причиною якого вважається інфекція сечовивідних шляхів.

, причиною якого вважається інфекція сечовивідних шляхів. Вже за шість днів колишнього президента Сполучених Штатів Білла Клінтона виписали з лікарні в Каліфорнії. Він вийшов з госпіталю за руку зі своєю дружиною — колишньою держсекретаркою і кандидаткою у президенти Гілларі Клінтон.

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