Заїхав машиною у заповідну зону: у Польщі оштрафували українського блогера

Андрій Гаврилів опублікував фотографію зроблену на озері Морське Око / © polsatnews.pl

Відомий український інфлюенсер Андрій Гаврилів потрапив у гучний скандал у Польщі. Блогер примудрився заїхати на власному автомобілі безпосередньо до знаменитого високогірного озера Морське Око, куди в’їзд приватному транспорту суворо заборонений. Свій «вчинок» він зафіксував на фото в Instagram, що викликало хвилю обурення в польських медіа та соцмережах.

Інцидент стався у Татранському національному парку, який є зоною суворої охорони. Проїхавши повз заборонні знаки, інфлюенсер, який має майже 880 000 підписників в Instagram, припаркувався біля самого озера задля фотосесії, повідомляє Polsat News.

«Думав, що туди просто немає дороги»: як блогер пояснив свій вчинок

Свою витівку Гаврилів назвав «історичною», зазначивши, що всі знайомі запевняли його, ніби дістатися туди автівкою неможливо.

«Ми перші люди в історії, які поїхали до Морського Ока на машині. Я думав, що [друзі казали про неможливість доїхати], бо там просто немає дороги, бо це в горах, і швидка не зможе там проїхати», — написав блогер.

Хлопець додав, що нібито просто не помітив знака, який забороняє в’їзд автотранспорту в заповідну зону, і публічно перепросив перед громадянами Польщі. Водночас у першій версії допису блогер легковажно зауважив: «Можливо, в певному сенсі, це унікальне фото варте 100 злотих», хоча згодом додав, що якби міг повернути час назад, то обрав би пішу прогулянку.

Реакція поліції та наслідки для блогера

На зворотному шляху екіпаж поліції міста Закопане зупинив порушника. Українця оштрафували на 100 злотих (близько 1000 гривень) та нарахували йому вісім штрафних балів.

Така м’якість покарання здивувала польську спільноту. Речник поліції Закопаного Роман Вєчорек згодом пояснив журналістам, що взагалі штраф за подібне правопорушення у заповідній зоні може сягати від 20 до 5 000 злотих, проте патрульні, які працювали на місці, вирішили обмежитися мінімальним стягненням у 100 злотих.

Після того як новина набула розголосу і з’явилася на шпальтах провідних польських ЗМІ, Андрій Гаврилів зіткнувся з потужною хвилею критики. Через кілька годин після публікацій блогер поспіхом закрив свій акаунт в Instagram, змінивши налаштування приватності на особисті.

Чому це важливо?

Морське Око є одним із найвідоміших та найбільш охоронюваних природних об’єктів Польщі. Рух автівок там заборонений задля збереження унікального ландшафту, чистоти води та захисту рідкісних видів тварин. Туристи долають шлях до озера виключно пішки (це близько 9 кілометрів) або на спеціальних кінних візках, а всі автомобілі зобов’язані залишатися на паркінгу на початку заповідної зони.

