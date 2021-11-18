Займалися сексом в авто і у підвалі: вчительку музики судять за інтим з учнем

Займалися сексом в авто і у підвалі: вчительку музики судять за інтим з учнем

Вчителька займалася сексом з підлітком у підвалі свого двоюрідного брата.

У Канаді 31-річній вчительці з музики з агрожує в'язниця за секс у підвалі з хлопчиком-підлітком. Але вона стверджує, що студент сам змусив її до інтимної близькості.

Про це повідомляє CTV News.

За даними слідства, вчителька завела роман із колишнім підопічним під час роботи в одній зі шкіл Едмонтона у 2018 році. Відомо, що вона викладала у хлопчика музику в молодших класах та підтримувала з ним стосунки надалі.

Вчителька зізналася, що займалася сексом з 15-річним підлітком у підвалі свого двоюрідного брата. Молодик також підтвердив цей факт. Але викладачка запевняє, що була примушена до інтиму, а учень стверджує, що секс був за взаємною згодою.

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Крім того, хлопець розповів слідчим, що мав оральний секс з вчителькою ще й в її автомобілі. Прокуратура домагається для підсудної тюремного ув'язнення терміном від чотирьох до п'яти років.

Натомість адвокат жінки стверджує, що злочин був ситуативним, і немає жодних доказів, що зв'язок був систематичним. Правозахисник попросить для колишньої вчительки умовний термін. Остаточний вирок колишній вчительці буде винесено у грудні.

Нагадаємо, у США ексвчительку малювання звинуватили в розбещенні учня: жінка потрапила до в'язниці.

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