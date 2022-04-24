"Займається не пастирством, а знищенням душ": Литва закликає ЄС запровадити санкції щодо патріарха Кирила

Литовська православна церква – одна з 9 традиційних релігійних громад Литви. Вона перебуває під керівництвом Московського патріархату.

Литва закликає Євросоюз запровадити санкції щодо патріарха російської православної церкви Кирила.

Як сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, патріарх Кирило підтримує війну в Україні. Про це пише Delfi.

"Так. Є така пропозиція, але поки що тільки тривають консультації для досягнення консенсусу, тому немає остаточної відповіді, чи буде це запроваджено", – сказав міністр.

Ландсберґіс вважає, що патріарх Кирило займається не пастирством, а знищенням душ, підтримуючи "війну й усі ті жахи, які відбуваються в Україні".

Ландсбергіс також сказав, що влада Литви бере участь у консультаціях про відокремлення Литовської православної церкви від Московської єпархії, але наголосив, що це питання самовизначення громади.

Нагадаємо, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.

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