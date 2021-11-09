"Зайшов до друга після школи": агресивний пітбуль просто у будинку до смерті пошматував 10-річного хлопчика

"Зайшов до друга після школи": агресивний пітбуль просто у будинку до смерті пошматував 10-річного хлопчика

Небезпечний пес, як розповіли місцеві мешканці, "тероризував" усе село.

В Уельсі після нападу собаки помер 10-річний хлопчик. Трагедія сталася під час відвідування друга після школи в селі Пенірхеол, поблизу Керфіллі.

Про це пише The Mirror.

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Поліцію викликали після того, як з будинку, де гралися після школи діти, почали доноситися крики. Медики швидкої допомоги Уельсу, які прибули на місце, але не змогли врятувати хлопчика. Дитина померла на місці події в будинку.

"Це сталося невдовзі після того, як діти повернулися зі школи. Я чув, що були крики та крики. Це жах", - розповів один із місцевих.

Вважають, що попередньо напав на хлопчик американський пітбуль. Місцеві розповіли, що собаку нещодавно привезли до цього району. За їхніми словами, агресивний собака, який убив хлопчика в будинку друга, за кілька днів до інциденту також вкусив покупця в сусідньому магазині.

"Маленький хлопчик, який помер, був у будинку зі своїм другом, коли напав собака. Це бійцівський пес, американський пітбуль, він був у селі не так давно. Кілька днів тому його прив’язали біля магазину, де я працюю, коли чоловік-покупець нахилився, щоб погладити його, собака вкусив його за руку", - стверджує працівник крамниці Таджіт Сандху.

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Інший мешканець розповів, що це був масивний собака і кілька днів тому він накинувся і на його трирічного сина.

"Він був абсолютно величезний. Він не був домашнім улюбленцем – він виводив господаря на прогулянку, розумієте. Він був масивним", - каже чоловік.

Пса ліквідували співробітники вогнепальної зброї, які разом із парамедиками швидкої допомоги приїхали на місце інциденту. Поліція допитує власника собаки.

Нагадаємо, в англійському місті Плімут дев'ятирічного хлопчика до смерті загриз собака, який належить подрузі сім'ї, після того, як дитина залишилася наодинці з псом у вагончику в парку відпочинку.

Раніше в Британії в місті Сток трирічного хлопчика госпіталізували після того, як його пошматував агресивний французький мастиф. На момент нападу малюк грав у теніс в парку зі своєю мамою.

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