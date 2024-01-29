Зазіхання румунських та угорських політиків на території України: чи є загроза насправді

Радикальні угорські та румунські політики зробили ряд скандальних заяв щодо зазіхань на територіальну цілісність України.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, чому ці заяви не мають нічого спільного з офіційними позиціями цих країн.

Йдеться про заяви угорського політика Ласло Тороцкаї, який висунув територіальні претензії на Закарпаття та представника румунської партії AUR Клаудіу Тірзіу, який готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО заради анексії українських територій.

"Заяви Троцкаї і Тірзіу не відображають офіційної позиції Угорщини та Румунії. Це радикальні популістські політики, які в такий спосіб привертають до себе увагу", - йдеться в повідомленні.

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Там зазначають, що членство в НАТО – це єдина дієва гарантія безпеки для Румунії та інших європейських країн. Зокрема тоді, коли Москва намагається зруйнувати заснований на повазі до права міжнародний лад.

"Відхід європейських країн від принципу поваги до територіальної цілісності може призвести до хаосу на всьому континенті. В тому числі існує конфліктний потенціал і між Угорщиною та Румунією", - мовиться в повідомленні.

Там наголосили, що відповідні заяви несуть катастрофічні загрози передусім їх країнам.

Що передувало

Лідер ультраправої партії "Альянс єдності Румунії" (AUR) Клаудіу Тарзіу заявив, що хоче анексувати деякі території від України в обмін на вихід із НАТО.

Лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкоі, виступаючи на річній партійній конференції у Будапешті 27 січня, заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності через війну.

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