"Зазу став першою жертвою санкцій": Кадиров пожалівся через крадіжку свого коня у Чехії

Очільник Чечні та поплічник Путіна Рамзан Кадиров відреагував на крадіжку у Чехії свого жеребця по кличці Зазу. Так, Кадиров звинуватив Захід у крадіжці свого елітного скакуна.

Про це він написав у Telegram.

"Ще 2014 року мій Зазу став першою жертвою санкцій, націлених проти мене, моєї родини та команди. Чистокровний скакун взяв на себе цей перший мерзенний удар з боку демократичного Заходу… Сьогодні з'ясовується, що Зазу поцупили невідомі особи. Як таке стало можливим? Він що, утримувався на якійсь глухій фермі, щоб його ось так легко змогли забрати? Де охорона? Де доблесна поліція з демократично ефективними та просунутими методами розшуку?", - пожалівся очільник Чечні.

Рамзан Кадиров також заявив, що вартість коня набагато вища. За його словами, Зазу коштує не менше $10 млн.

"Загалом, не вірю я у випадковості. Конокради якісь унікальні: дурні, щоб красти санкційного коня, і хитрі, щоб їх не знайшла поліція. Не вірю. Прикро, що страждає красива і благородна тварина. Переживаю, що Зазу може потрапити в погані руки", - написав він.

Нагадаємо, поліція Чехії 7 березня повідомила, що у селі Крабчице зловмисник викрав зі стайні породистого коня, вартість якого становить майже 17 тисяч євро. ЗМІ одразу ж повідомили, що кінь належав лідеру Чечні Рамзану Кадирову. Він купив жеребця 2012 року, щоб взяти участь у найдорожчих на той час перегонах у світі – чемпіонаті світу в Дубаї. Кінь був під санкціями, як і інше майно Кадирова.

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