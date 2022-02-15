"Зберемо весь світ, аби протистояти": Байден пригрозив Росії дати "потужну відповідь" у разі повномасштабного нападу

Джо Байден висловив тверду підтримку ЗСУ і попередив РФ про серйозні наслідки у суспільно-економічній сфері.

Президент США Джо Байден під час виступу у Білому домі прогрозив Росії "потужною відповіддю", якщо Кремль наважиться напасти на Україну.

Про це американський лідер сказав, виступаючи зі зверненням щодо ситуації навколо України, у понеділок, 15 лютого.

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"Жорсткі" санкції проти Росії

Байден запевнив, що США та союзники готові запровадити "жорсткі санкції" проти Росії. Сполучені Штати Америки попередили про серйозні наслідки для економіки та індустрії РФ.

"Якщо Росія піде вперед, ми зберемо світ для того, щоб протистояти цій агресії. США і союзники готові включити потужні санкції, які не були включені у 2014-му році, коли Росія анексувала Крим. Ми будемо чинити тиск на основні індустрії, на фінансовий сектор. Ми готові це зробити одразу. Це зруйнує можливість Росії конкурувати економічно і стратегічно", - наголосив президент Америки.

"Північний потік-2"

Також він попередив, що у разі нападу Російської Федерації на територію України російський газопровід "Північний потік-2" буде заблокований. "Коли йдеться про "Північний потік-2", який має транспортувати газ з Росії до Німеччини, якщо буде нове вторгнення, він не відбудеться", - підкреслив президент Байден.

Тверда підтримка українській армії та ймовірне посилення НАТО

Джо Байден звернувся до високопосадовців Росії зі словами "не обманюйте себе" і запевнив про безпрецендентну підтримку Збройним силам України. "Ми підтримуємо ЗСУ через оборонні поставки, ділимося розвідувальною інформацією, проводимо навчання", - зауважив він.

"Не обманюйте себе. США будуть захищати територію НАТО. Напад на одну з країн НАТО є нападом на всіх. 5-та стаття є священною США вже направили військових для того, щоб зміцнити східний фланг НАТО. Наші союзники також підсилюють свої оборонні можливості", - сказав Байден.

Нагадаємо, очільник Білого дому звернувся до росіян та наголосив, що ні США, ні Україна не є загрозою для російського народу.

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