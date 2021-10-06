"Зберігається загроза": США ще на два роки подовжили заборону польотів над Кримом і Донбасом

Управління подовжило строк дії спеціальних федеральних авіаційних норм до 27 жовтня 2023 року.
Влада США продовжила на два роки заборону на польоти американської авіації в деяких регіонах України. Зокрема, обмеження стосуються районів польотної інформації (РПІ) Дніпра, до яких належать аеропорти Харкова, Запоріжжя, Донецька, Кривого Рогу, Кропивницького та Криму.
Про це повідомляє Федеральне авіаційне управління США.
У документі зазначається, що рішення ухвалено через наявність загрози для авіації через триваючі бойові дії вздовж лінії розмежування України з підтримуваними Росією сепаратистами.
"У зв’язку з цими обставинами зберігається ненавмисна загроза для польотів цивільної авіації США через можливий прорахунок або невірну ідентифікацію", – зазначають у ФАУ.
Так, заборона діятиме для всіх пасажирських та вантажних авіакомпаній США, а також льотчиків з американськими ліцензіями, за винятком тих, що працюють на іноземних перевізників.
Нагадаємо:
- Вперше обмеження на польоти над низкою районів України США ввели в 2014 році після збиття бойовиками малазійського Boeing. Згодом її щороку подовжували.
- Наразі чинною залишається заборона на польоту до Криму, яку ввели у квітні 2014 року через окупацію півострова Росією і постійно подовжували.
- Водночас від середини жовтня 2020 року ФАУ дозволило за необхідності зліт і посадку в міжнародних аеропортах Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя, якщо буде отримано схвалення з боку компетентних органів України. Крім того, допускається можливість ігнорування заборони вразі надзвичайної ситуації.