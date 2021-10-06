"Зберігається загроза": США ще на два роки подовжили заборону польотів над Кримом і Донбасом

"Зберігається загроза": США ще на два роки подовжили заборону польотів над Кримом і Донбасом

Управління подовжило строк дії спеціальних федеральних авіаційних норм до 27 жовтня 2023 року.

Влада США продовжила на два роки заборону на польоти американської авіації в деяких регіонах України. Зокрема, обмеження стосуються районів польотної інформації (РПІ) Дніпра, до яких належать аеропорти Харкова, Запоріжжя, Донецька, Кривого Рогу, Кропивницького та Криму.

Про це повідомляє Федеральне авіаційне управління США.

У документі зазначається, що рішення ухвалено через наявність загрози для авіації через триваючі бойові дії вздовж лінії розмежування України з підтримуваними Росією сепаратистами.

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"У зв’язку з цими обставинами зберігається ненавмисна загроза для польотів цивільної авіації США через можливий прорахунок або невірну ідентифікацію", – зазначають у ФАУ.

Так, заборона діятиме для всіх пасажирських та вантажних авіакомпаній США, а також льотчиків з американськими ліцензіями, за винятком тих, що працюють на іноземних перевізників.



Нагадаємо:

Вперше обмеження на польоти над низкою районів України США ввели в 2014 році після збиття бойовиками малазійського Boeing. Згодом її щороку подовжували.

над низкою районів України США ввели в 2014 році після Згодом її щороку подовжували. Наразі чинною залишається заборона на польоту до Криму, яку ввели у квітні 2014 року через окупацію півострова Росією і постійно подовжували.

Водночас від середини жовтня 2020 року ФАУ дозволило за необхідності зліт і посадку в міжнародних аеропортах Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя, якщо буде отримано схвалення з боку компетентних органів України. Крім того, допускається можливість ігнорування заборони вразі надзвичайної ситуації.

США продовжили заборону польотів над Кримом і Сходом України

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