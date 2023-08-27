"Збили ракетами С-300": ексдепутат Держдуми назвав, хто віддавав наказ на ліквідацію Пригожина

До загибелі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина може бути причетний міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Таку думку висловив російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає видання "BILD російською".

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"[Літак] був збитий двома ракетами С-300 і був збитий того дня, коли було призначено нового командувача ВКС, який відповідно всю цю сферу безпосередньо курирує замість друга Пригожина Суровікіна. Я в такі збіги не вірю, тому безпосередньо наказ мав віддавати саме Сергій Шойгу, який, як ми розуміємо, має до Пригожина особистий рахунок", – заявив Пономарьов.

Він припустив, що якби це була ініціатива самого Путіна, "то був би суто ФСБшний механізм ліквідації", наприклад отруєння або "нещасний випадок на полюванні в Африці".

Нагадаємо, що сьогодні, 27 серпня, Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель Євгена Пригожина.

23 серпня в Тверській області розбився літак, що належав Пригожину.

Аналітики ISW вважають, що саме Володимир Путін наказав збити літак Пригожина. Спочатку наближені до "Вагнера" телеграм-канали стверджували, що літак із Пригожіним збила російська ППО. Імовірно, система С-300.

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