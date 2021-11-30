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Збільшення чисельності військ РФ біля кордону з Україною та ситуація з "Омікроном": п'ять новин, які ви могли проспати

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Збільшення чисельності військ РФ біля кордону з Україною та ситуація з "Омікроном": п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Сполучені Штати Америки продовжують спостерігати за пересуванням військ Росії біля українського кордону, а також фіксувати збільшення їхньої чисельності. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден заявив, що щодо нового варіанту "Омікрона" панікувати не треба, але варто потурбуватися. Читати далі –>
  • В Австрії плануватимуть штрафувати всіх, хто відмовиться вакцинуватися від коронавірусу. Читати далі –>
  • У США центри контролю та профілактики захворювань випустили нові рекомендації щодо щеплень від COVID-19, у яких наголошується, що всі дорослі повинні отримати бустерні дози для захисту від коронавірусу. Читати далі –>
  • У разі потреби до Латвії можна буде за короткий термін відправити понад 40 000 солдатів НАТО. Читати далі –>

Україна змінює правила в’їзду – через новий штам коронавірусу "Омікрон" | Новини світу

Україна змінює правила в’їзду – через новий штам коронавірусу "Омікрон" | Новини світу

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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