Збільшення COVID-захворюваності на 20% і смерть найстарішого чоловіка планети. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Луганській області знайшли застреленим контрактника 1998 року народження. Це третій випадок самогубства у лавах українських військових на Донбасі від грудня 2021 року. Читати далі –>
- В Австралії за підозрою у вбивстві дев'ятирічної дівчинки, тіло якої знайшли у бочці в районі річки Коло, заарештували 31-річного Джастіна Штейна. Читати далі –>
- Щотижневий показник захворюваності на COVID-19 у світі зріс на 20%. Так, у період від 10 до 16 січня у шести регіонах ВООЗ зареєстрували понад 18 мільйонів нових випадків коронавірусу. Читати далі –>
- У Казахстані оголосили про припинення дії режиму надзвичайного стану, запровадженого президентом Касимом-Жомартом Токаєвим на тлі масових протестів. Читати далі –>
- В Іспанії у віці 112 років та 341 дня пішов із життя найстаріший чоловік світу Сатурніно де ла Фуенте Гарсія, також відомий як "Ель Пепіно". Читати далі –>