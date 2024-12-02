Збільшення витрат на війну не дозволить Росії посилити свій військовий потенціал - ISW

Збільшення оборонних витрат, яке закладе у російському бюджеті, не здатне посилити військовий потенціал Кремля, але може дозволити продовжувати війну проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що російський диктатор Путін підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік, а також проєкт федерального бюджету на 2026-2027 роки 1 грудня. Згідно з документом, витрати на військові потреби становлять близько 41% від всіх видатків бюджету.

ISW продовжує оцінювати, що збільшення російських військових витрат, хоча і є небезпечним, не обов'язково дорівнює одночасному збільшенню російського військового потенціалу, особливо з огляду на те, що значна частина коштів спрямовується на виплату пільг російським військовослужбовцям, ветеранам та членам їх сімей", - йдеться у звіті.

Експерти зазначили, що постійна увага російської влади до витрат на війну, ймовірно, також позначиться на ефективності і стійкості російських соціальних програм, що може вплинути на плани Кремля продовжувати війну проти України, враховуючи зростаючий тиск на російську економіку і тенденцію Путіна уникати ризиків для стабільності свого режиму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-27 роки, за яким наступного року уряд збільшить витрати за статтею “національна оборона” до нового рекорду - 13,49 трлн рублів.

Крім того, ми раніше інформували, що в листопаді місячна інфляція в Росії стала рекордною від квітня 2022 року.

Читайте також: